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Saúde

Bactérias aumentam o nível de calorias da comida

Tendência de cada pessoa a engordar está ligada à flora intestinal, mostra estudo.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jan 2023, 07h39 | Atualizado em 26 jan 2023, 08h01
Colagem abstrata.
 (Tiago Araújo/Superinteressante)
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Bactérias aumentam o nível de calorias da comida Priorizar nos meus resultados Google

Cada alimento tem uma certa quantidade de calorias. Só que os micróbios do sistema digestivo ajudam a decompor os alimentos, liberando a energia presente neles. Por isso, se houver determinadas bactérias vivendo no seu intestino, a conta pode mudar – e a comida se tornará mais calórica, na prática, para você.

A ciência já suspeitava disso há algum tempo. Agora, o fenômeno foi comprovado por cientistas da Universidade de Copenhague, que fizeram algo não muito agradável (1): estudaram as fezes de 85 voluntários.

O objetivo era medir o teor residual de calorias presente no cocô, ou seja, quantos % da energia dos alimentos o corpo não conseguiu extrair e acabou descartando. Os pesquisadores também analisaram a composição do microbioma de cada voluntário.

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Cruzando as duas informações, eles descobriram o seguinte: 40% das pessoas possuem mais bactérias do tipo Bacteroides no intestino, e por isso obtêm mais energia da comida – como consequência, elas são em média 9 kg mais gordas do que as demais.

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Já os voluntários com predominância de bactérias Ruminococcaceae eram os que menos extraíam energia dos alimentos, e por isso tinham menos tendência a engordar. 

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Fonte 1. Stool energy density is positively correlated to intestinal transit time and related to microbial enterotypes. J Boekhorst e outros, 2022.

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TAGS:
Bactérias
calorias
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