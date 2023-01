Cada alimento tem uma certa quantidade de calorias. Só que os micróbios do sistema digestivo ajudam a decompor os alimentos, liberando a energia presente neles. Por isso, se houver determinadas bactérias vivendo no seu intestino, a conta pode mudar – e a comida se tornará mais calórica, na prática, para você.

A ciência já suspeitava disso há algum tempo. Agora, o fenômeno foi comprovado por cientistas da Universidade de Copenhague, que fizeram algo não muito agradável (1): estudaram as fezes de 85 voluntários.

O objetivo era medir o teor residual de calorias presente no cocô, ou seja, quantos % da energia dos alimentos o corpo não conseguiu extrair e acabou descartando. Os pesquisadores também analisaram a composição do microbioma de cada voluntário.

Cruzando as duas informações, eles descobriram o seguinte: 40% das pessoas possuem mais bactérias do tipo Bacteroides no intestino, e por isso obtêm mais energia da comida – como consequência, elas são em média 9 kg mais gordas do que as demais.

Já os voluntários com predominância de bactérias Ruminococcaceae eram os que menos extraíam energia dos alimentos, e por isso tinham menos tendência a engordar.

