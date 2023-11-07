Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Saúde

Cientistas descobrem quais células do cérebro são responsáveis pelo enjoo de viagem

Você passa mal com videogames ou quando viaja de carro? Pesquisas com ratos apontaram os neurônios exatos responsáveis por essa sensação – e até como tratá-la

Por Leo Caparroz 7 nov 2023, 19h49 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
Menina sofrendo com enjoo de movimento no carro.
 (ozgurcankaya/Getty Images)
Continua após publicidade
Cientistas descobrem quais células do cérebro são responsáveis pelo enjoo de viagem Priorizar nos meus resultados Google

Se você, assim como o estagiário que vos escreve, não consegue ler no ônibus sem passar mal, já deve ter se perguntado por que isso acontece. O enjoo de movimento (também conhecido pelo nome em inglês motion sickness) acontece quando há uma discrepância entre o movimento que seus olhos percebem e o que seu aparelho vestibular percebe.

Esse aparelho com nome de prova fica no ouvido interno e é o responsável pelo equilíbrio e orientação espacial. Ele constantemente fornece informações sobre os movimentos e posição da cabeça e do corpo para o cerebelo e partes do cérebro. Daí vêm os sintomas: tontura, fadiga, dor de cabeça, incapacidade de concentração, pele pálida, náuseas e vômitos. 

Em um passeio de carro, barco ou avião, você vê o movimento ao redor e seu aparelho vestibular sabe que está se mexendo. Mas seus músculos estão parados ou se movimentando num sentido diferente. O enjoo de movimento também pode aparecer ao jogar videogame, em que seus olhos percebem movimento, mas o resto do seu corpo não. O contrário acontece quando você tenta ler no busão.

Continua após a publicidade

Nada disso é novidade para a ciência.  Contudo, os detalhes neurológicos desse processo não são nada claros. É isso que um grupo de pesquisadores da Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, se propuseram a descobrir. 

Siga

Em uma pesquisa, publicada no periódico PNAS, eles examinaram o cérebro de ratos; mais especificamente, neurônios ligados ao equilíbrio. Os neurônios de sete ratos foram ativados,  e os pesquisadores acompanharam seu comportamento.

Continua após a publicidade

Depois de uma hora e meia, esses ratinhos percorreram um terço da distância de um grupo controle de cinco indivíduos (andar menos é uma atitude observada em ratos tontos, que passaram muito tempo girando). Eles também comeram menos depois da ativação das células, o que pode ser um sinal de náusea.

Os pesquisadores então analisaram geneticamente os neurônios. Eles descobriram células especialmente importantes para induzir os sintomas do enjoo, e que elas tinham um receptor já conhecido. Então, eles resolveram testar um medicamento que bloqueava esse receptor, chamado devazepida.

Continua após a publicidade

Dez ratos receberam devazepida e foram girados dentro de um dispositivo de rotação. Meia hora depois, eles caminharam três vezes mais do que os que receberam o placebo antes do gira-gira. Isso sugere que a devazepida pode ser usada para prevenir o enjoo.

Os atuais remédios para enjoo disponíveis podem causar sonolência. O efeito colateral indesejado pode ajudar com o mal-estar, mas atrapalha sua capacidade de realizar certas atividades. A devazepida não tem esse efeito. 

Continua após a publicidade

Contudo, antes de sair recomendando qualquer droga para as pessoas, os pesquisadores precisam determinar se as descobertas se transferem para os humanos. Se a mesma via cerebral determinar o enjoo em nós, os cientistas podem ter feito uma descoberta importante para entender (e reduzir) um tipo de enjoo tão comum e tão incômodo.

Publicidade
TAGS:
cérebro
enjoo
movimento
neurônio
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).