Atualizado em 20 out 2022, 14h41 - Publicado em 20 out 2022, 14h40

O que a notícia dizia:

As pessoas que têm o hábito de salgar a comida na mesa correm maior risco de morte prematura. Foi o que concluiu um estudo que acompanhou 500 mil ingleses ao longo de uma década.

Qual é a verdade:

Sal em excesso faz mal. Fato. Mas o tal estudo (1) tem um problema. Segundo ele, as pessoas que colocavam sal na comida eram mais gordas, bebiam mais, faziam menos exercício, tinham maior incidência de diabetes e doenças cardiovasculares, comiam menos frutas e verduras e tinham renda mais baixa.

Talvez tenha sido tudo isso, e não o sal em si, que causou mais mortes. Os dados do estudo também têm um ponto estranho: no grupo que supostamente usava mais o saleiro, houve menor incidência de hipertensão (doença que é um efeito clássico do consumo exagerado de sal).

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Fonte 1. Adding salt to foods and hazard of premature mortality. L Qi e outros, 2022.