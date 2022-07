“Comer peixe aumenta o risco de câncer de pele”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Quem come peixe com frequência (em média um pedaço por dia) tem 22% mais risco de desenvolver melanoma. Foi o que descobriram cientistas do National Cancer Institute e da Universidade Harvard, que monitoraram 491 mil pessoas durante quinze anos.

Qual é a verdade:

Como tem autores importantes, o estudo (1) circulou bastante e recebeu muita atenção da mídia. Mas ele ignora um fator elementar. As pessoas que comem mais peixe tendem a morar no litoral, onde esse alimento é mais barato – e toma-se mais sol.

Portanto, a real causa do aumento de melanoma é a maior exposição aos raios solares, não a ingestão de peixe. Após a polêmica gerada pelo estudo, um dos autores disse que “não recomendaria a ninguém mudar [diminuir] seu consumo de peixe”.

Fonte 1. Fish intake and risk of melanoma in the NIH‑AARP diet and health study. Y Li e outros, 2022.