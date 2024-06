Mais ou menos. De qualquer forma, não é recomendado.

A vitamina B12 é responsável pela manutenção e desenvolvimento de funções do sistema nervoso central, e auxilia no metabolismo dos carboidratos e proteínas. Quando em falta, pode causar fadiga, falta de ar, dormência, falta de equilíbrio e problemas neurológicos, incluindo de memória.

A B12 é a vitamina mais quimicamente complexa, e só pode ser obtida naturalmente por meio de alimentos de origem animal. Mas alguns alimentos são enriquecidos com a versão sintética da vitamina e chegam a ter o dobro da dose diária recomendada de B12, como é o caso dos energéticos.

Esses produtos adicionam vitaminas e minerais como uma medida de marketing, especialmente porque, até onde se sabe, não há riscos de consumo excessivo ou intoxicação por vitamina B12. “A vitamina B12 é muito muito bem tolerada pelo nosso organismo, e o que não for absorvido vai ser excretado”, diz a professora de nutrição na Universidade Federal de Goiás Cristiane Cominetti.

Foi ler a tabela nutricional da bebida que fez algumas pessoas se questionarem: dá para repor vitamina B12 tomando energético?

A resposta curta é não. A longa é: mais ou menos. Nas redes sociais, algumas pessoas argumentam que sim, e que até substituíram o esquema complicado de reposição de B12 via injeção intramuscular por beber um latão por dia. Mas, se sua mãe não te disse isso há uns 15 anos, eu digo: é preciso ter cuidado antes de confiar no que desconhecidos dizem na internet.

A tabela nutricional do energético Monster sabor tradicional está na imagem abaixo como exemplo. Em 200 ml, há 2,4 microgramas de vitamina B12, que já é exatamente o valor diário recomendado pelos nutricionistas. Acontece que a lata tem mais de 400 ml, totalizando mais que o dobro da quantidade diária ideal.



Parece muito, mas a injeção para quem tem deficiência da vitamina contém 5 mil microgramas – ou seja, mais de 2 mil vezes do que o encontrado em uma lata. Isso porque o organismo que está com deficiência de B12 precisa dessas quantidades absurdas para conseguir aproveitar alguma coisa, e, no final, só uma fração é absorvida.

Cominetti explica que a vitamina sintética do latão até pode ser absorvida, mas é preciso considerar os outros ingredientes da bebida, como açúcares, cafeína, gás e conservantes. Com um consumo excessivo ou inadequado, os ingredientes podem causar males como gases, diarreia e ganho de peso.

Na prática, o que isso quer dizer é: você até absorve um pouco de vitamina B12 quando vira um latão de energético antes de estudar, mas não chega nem perto de ser o suficiente caso seu corpo esteja com deficiência da vitamina. Muito menos compensa os outros impactos que o consumo inadequado dessas bebidas pode causar na sua saúde.

Se você estiver em dúvida sobre a qualidade da sua nutrição, é importante consultar um médico ou nutricionista e ter os exames em dia. E, de preferência, não se aconselhar com base no Twitter.

