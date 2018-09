Energia turbinada

Cristiana Felippe

Quando foi para a cama, na noite de 28 de julho, o corredor Sanderlei Parrela era um brasileiro feliz. Afinal, acabara de ganhar a medalha de ouro nos 400 metros rasos no meeting de Atenas, na Grécia, e era o líder do ranking mundial. Começava até a imaginar que poderia enfrentar o americano Michael Johnson, recordista da prova, nos Jogos Olímpicos de Sydney. O que Sanderlei não sabia era que aquela seria a sua última noite de sono tranqüilo durante muito, muito tempo. No dia seguinte, a notícia veio como uma cacetada. O resultado do exame antidoping que fizera após a vitória no Grande Prêmio Brasil de Atletismo, em maio deste ano, deu positivo. Sua urina revelava a presença da norandrosterona, um esteróide anabolizante proibido pela lei.

“Não dá para dormir quando sei que estou pagando por algo que não cometi”, afirmou o atleta à época da denúncia. Luís Alberto de Oliveira, seu técnico, tratou logo de achar um culpado. “O Sanderlei pode ter ingerido algum suplemento alimentar contendo elementos desconhecidos”, disse. O corredor está tentando até hoje provar inocência, mas o sonho olímpico se desfez. O saltador Javier Sotomayor, orgulho nacional em Cuba, teve mais sorte. Recordista mundial do salto em altura, ele teve de devolver a medalha de ouro que ganhou no último Pan-Americano porque em sua urina foi detectada cocaína. Suspenso por dois anos, Sotomaior recebeu no início de agosto a notícia de sua pena fora reduzida para um ano, prazo que venceu em 31 de julho. Graças a essa decisão, voltará a dar seus pulos em Sydney.

O doping parece estar umbilicalmente ligado ao esporte. A história é recheada de casos de atletas que recorreram à química para melhorar o rendimento. Em Saint Louis-1904, terceira olimpíada moderna, o corredor Tom Hicks só conseguiu vencer a maratona depois que seu treinador, já no final da prova, aplicou-lhe injeções de estricnina. Desde então, grandes atletas já tiveram a carreira arruinada quando se descobriu que competiam dopados. O caso mais notável é o do canadense Ben Johnson. Em Seul-88 o atleta bateu o recorde mundial dos 100 metros rasos com a incrível marca de 9s79. Era uma fraude. Johnson corria movido a anabolizantes. O canadense perdeu a medalha e caiu em desgraça. Recentemente, virou piada quando, em visita à Itália, teve a carteira roubada por uma cigana e, na corrida, não conseguiu alcançá-la.

O doping não é uma exclusividade masculina. Até hoje suspeita-se que os problemas cardíacos que provocaram a morte prematura da musculosa americana Florence Griffith Joyner, recordista mundial dos 100 m e dos 200 m rasos, estejam relacionados ao uso de anabolizantes. Ver a imagem de seus ídolos chamuscada abala países no mundo todo. Depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, descobriu-se que os festejados campeões da Alemanha Oriental eram movidos a química. Nos Estados Unidos, um estudo estimou em 100 000 o número de atletas universitários que estariam competindo dopados. Os anfitriões dos próximos Jogos não fogem à regra e estão em pânico com o assunto. Quem soltou a bruxa foi Werner Reiterer, ex-lançador de disco eleito em 1995 o melhor atleta australiano. Ele acaba de lançar uma bomba em forma de livro – Positivo, no qual confessa que ingeriu substâncias proibidas e, mais grave, que fez isso a mando dos cartolas de seu país.

Preocupado, o Comitê Olímpico Australiano obrigou seus atletas a assinar um “termo de garantia antidrogas”. Em caso de resultado positivo, o dopado é obrigado a devolver todo o dinheiro que recebeu do governo e dos patrocinadores. Mesmo com tanto cuidado, os aditivos químicos deverão correr soltos em Sydney-2000. “Sempre estão sendo descobertas novas substâncias para melhorar artificialmente o desempenho do atleta”, diz o especialista brasileiro Osmar de Oliveira.