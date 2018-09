Estalar as juntas faz mal?

Depende!

“Estalos ocasionais ou espontâneos, como costuma acontecer nos pés e tornozelos depois de levantarmos da cama, são inócuos. Mas se forem repetidos com frequência, aumentam a produção do líquido interno das juntas, o que pode causar engrossamento, dor e perda de flexibilidade”, afirma Isidio Calich, da Faculdade de Medicina da USP.

Conforme o tipo de estalo, pode provocar também sérios danos nos tendões e na cartilagem que recobre a extremidade dos ossos.

Existem dois tipos de estalo. O primeiro ocorre quando esticamos a junta puxando um dedo, por exemplo. Isso gera uma espécie de vácuo que faz o líquido no interior das juntas se movimentar com violência, daí o ruído. O outro tipo é quando dobramos a articulação. Nesse caso, o estalo se deve ao atrito entre as cartilagens dos ossos – como quando apertamos os dedos contra a palma da mão – ou, então, ao contato do tendão com alguma saliência óssea – ao girar o tornozelo, por exemplo.

A princípio, todas as juntas do corpo podem ser estaladas, mas não vale a pena tentar comprovar isso na prática.