Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Saúde

Estudo associa perda de estatura em mulheres de meia-idade a maior risco de morte

De acordo com os pesquisadores, mulheres que perderam entre dois ou mais centímetros ao longo dos anos podem ter até 74% mais chances de falecer precocemente.

Por Carolina Fioratti 11 ago 2021, 16h49 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h37
Mulher medindo pressão com uma médica.
 (Tetra Images/Getty Images)
Continua após publicidade
Estudo associa perda de estatura em mulheres de meia-idade a maior risco de morte Priorizar nos meus resultados Google

Você já deve ter reparado, ao olhar álbuns de família, que os seus avós (ou mesmo os seus pais) pareciam mais altos quando eram jovens. Não é apenas uma impressão. A partir dos 40 anos de idade, é comum que os humanos comecem a perder estatura, seja pelo achatamento dos discos intervertebrais, que ligam as vértebras da coluna, por fraturas de compressão, em que os ossos da coluna enfraquecem e sofrem deformação (um fenômeno mais comum em idosos), ou mesmo por mudanças na postura. 

A perda de alguns centímetros pode até parecer inofensiva, mas pesquisadores da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, mostraram que a história não é bem essa. Em um artigo publicado no jornal acadêmico BMJ Open, os cientistas constataram que a perda de estatura em mulheres de meia-idade pode estar associada a maior risco de morte.

Os pesquisadores utilizaram dados pré-existentes do Estudo Sueco de População Prospectiva de Mulheres em Gotemburgo (PPSW) e do projeto Monica (“monitoramento de tendências e determinantes de doenças cardiovasculares”), da Dinamarca. Com esses dados, foi possível comparar a mudança de estatura e a taxa de mortalidade de 2.406 suecas e dinamarquesas nascidas entre 1908 e 1952. 

As voluntárias passaram por duas medições de altura: uma no início dos estudos, quando as suecas e dinamarquesas tinham idade média de 47 e 44 anos, respectivamente; e outra rodada 10 a 13 anos depois. Após essa segunda medição, os cientistas continuaram monitorando as mulheres por mais duas décadas, e registraram detalhes sobre aquelas que vieram a falecer, como data e causa da morte. 

Siga
Continua após a publicidade

A equipe da Universidade de Gotemburgo concluiu que, no geral, as mulheres perderam em média 0,8 cm de altura entre a primeira e a segunda avaliação. Durante o período de acompanhamento, ocorreram 625 mortes, das quais 157 foram causadas por doenças cardiovasculares e 37 por Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Os pesquisadores constataram que a perda de 1 centímetro de estatura entre as mulheres estava associada a um risco de morte entre 14% e 21% maior, sendo consideradas todas as possíveis causas para o falecimento. O número subiu significativamente para aquelas voluntárias que perderam dois ou mais centímetros de estatura, chegando a 74%. 

Continua após a publicidade

Os cientistas também relacionaram o risco a problemas específicos, como doenças cardiovasculares e AVC. Um centímetro perdido equivale a um risco de morte por doenças cardiovasculares 21% maior. Quando a perda era igual ou superior a dois centímetros de altura, o valor mais que dobrava. A equipe explica que o aumento de risco de morte por derrame foi ainda mais expressivo, mas que a informação deve ser tratada com cautela, já que foram poucas as participantes acompanhadas nos estudos que faleceram devido ao AVC.

Os dados foram combinados a fatores como peso, tabagismo, ingestão de álcool, nível de escolaridade, estilo de vida, entre outros, e permaneceram constantes. Um ponto extra identificado pelos cientistas foi que mulheres que praticavam atividade física de alta intensidade com frequência eram menos propensas a ter perdas significativas de estatura – provavelmente devido ao aumento de força muscular, redução da perda óssea e postura mais ereta proporcionados pelos exercícios. 

Continua após a publicidade

O estudo é observacional, ou seja, a equipe não pôde estabelecer uma causa para as mortes e nem relacionar os problemas. De toda forma, os pesquisadores consideram que a perda de estatura pode funcionar como um alerta para outras doenças. Ao observar a diminuição da altura em suas pacientes, os médicos podem solicitar exames gerais e realizar acompanhamentos próximos para evitar o surgimento de maiores complicações maiores no futuro.

Publicidade
TAGS:
AVC - Acidente Vascular Cerebral
DOENÇA CARDÍACA
mortes
mulher
ossos
Saúde
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).