Exercício altera o microbioma da boca

Fazer exercício é bom para o coração, o pulmão, diversos órgãos e tecidos. E, como um novo estudo revelou, também pode afetar o microbioma: o conjunto de microrganismos que vivem no corpo humano.

Isso foi descoberto por cientistas do Pacific Northwest National Lab, do governo americano, que submeteram 11 bombeiros a um teste (1). Os voluntários vestiram seus equipamentos de combate a incêndio, bem pesados, e fizeram 45 minutos de exercício intenso.

Logo em seguida, os cientistas coletaram amostras de saliva e sangue – elas foram comparadas a outras, colhidas logo antes da atividade física. O estudo encontrou diferenças. Na saliva, por exemplo, houve redução em 4 espécies de bactérias causadoras de cáries – e isso mesmo com uma desaceleração do sistema imunológico (também houve queda de moléculas inflamatórias no sangue).

Outros estudos já haviam apontado que a prática regular de exercícios pode alterar a população de bactérias no intestino (2), aumentando a diversidade de espécies – o que é considerado benéfico.

Fontes 1. Elucidating regulatory processes of intense physical activity by multi-omics analysis. E Nakayasu e outros, 2023. 2. Exercise Modifies the Gut Microbiota with Positive Health Effects. V Monda e outros, 2017.