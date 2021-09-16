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Saúde

Justiça dos EUA autoriza choque em autistas

Prática havia sido banida pela FDA, mas voltou a ser permitida em tratamento.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2021, 13h59
Ilustração de martelo de juiz batendo na mesa enquanto pessoas autístas observam.
 (Matheus Santa Cruz/Superinteressante)
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Em 2020, a Food & Drug Administration (a Anvisa dos EUA) proibiu o uso dos chamados “equipamentos de estimulação elétrica”, ou ESDs, em pessoas com autismo severo, deficiências intelectuais ou problemas psiquiátricos. Mas o Judge Rotenberg Educational Center, um centro de tratamento para jovens com essas condições no Estado de Massachusetts, entrou na Justiça pedindo a volta dos aparelhos de choque – e ganhou.

O juiz afirmou que a FDA não tem autoridade para proibir esse tipo de aparelho. Já o centro de tratamento, que desenvolveu seu próprio aparelho de eletrochoque, alega que ele é necessário para acalmar e disciplinar os pacientes.

Os internos são obrigados a carregar o dispositivo, que tem o tamanho de um baralho, junto ao corpo 24 horas por dia. Ele aplica descargas elétricas de até 41 miliampéres (dez vezes a intensidade das máquinas de choque usadas pela polícia dos EUA), com dois segundos de duração.

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