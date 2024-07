Molécula do intestino pode proteger da gripe

Uma pesquisa (1) realizada pela Unicamp em parceria com o Instituto Pasteur de Lille, na França, mostrou que o ácido indol-3-propiônico (IPA), uma molécula produzida naturalmente pelo intestino, pode estar relacionada à proteção do corpo contra a gripe.

No estudo, realizado em camundongos, os pesquisadores notaram que o nível de IPA caía quando as cobaias eram infectadas com o vírus influenza. Aí, num segundo momento, os animais infectados receberam uma versão sintética do IPA – e isso reduziu a carga viral e a inflamação dos pulmões.

Os pesquisadores acreditam que a versão sintética da molécula poderá ser usada para prevenir ou tratar a gripe futuramente. Confira a entrevista com Marco Vinolo, um dos autores do estudo.

Qual a relação entre o vírus da gripe e o ácido indol-3-propiônico (IPA)?

Os camundongos foram infectados com o vírus influenza e avaliados em diversos parâmetros, incluindo a carga viral, marcadores da resposta inflamatória, o padrão de ativação de genes do hospedeiro, a composição de sua microbiota intestinal e a produção de pequenas moléculas com funções metabólicas.

O IPA foi um dos metabólitos [substâncias] identificados no sangue dos animais. Juntando os dados dos metabólitos com os outros parâmetros, identificamos o papel central do IPA. O que nos chamou atenção foi a correlação negativa da concentração dessa molécula com a carga viral. Ou seja, a carga viral era menor quando a concentração do IPA era maior, sugerindo um potencial envolvimento do ácido na redução dessa carga.

Qual é a principal função do IPA no intestino?

O IPA é um composto produzido por bactérias do intestino a partir do triptofano, um aminoácido que obtemos pela alimentação [está presente em alimentos como banana, ovo, leite e mel]. O IPA é crucial para a manutenção da barreira intestinal e na prevenção de inflamações, como a colite.

É necessário mais pesquisa para determinar as condições e os fatores específicos que regulam a produção de IPA. Mas podemos dizer que a disponibilidade de triptofano na alimentação tem um papel importante na produção desse metabólito.

E como o IPA atua na prevenção e tratamento da gripe?

A administração oral de IPA é capaz de reduzir a quantidade de vírus no pulmão dos animais infectados, e também atenuar a resposta inflamatória. Mais estudos são necessários para compreender os mecanismos em maior profundidade.

Fonte 1. “Shotgun metagenomics and systemic targeted metabolomics highlight indole-3-propionic acid as a protective gut microbial metabolite against influenza infection”. S Heumel e outros, 2024.

