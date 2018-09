Mortadela leva carne de cavalo?

Pode até levar, mas dificilmente você comerá o pernil de um alazão sem saber. A crença popular de que cavalo velho vai para a fábrica de mortadela é pura lenda. No Brasil, a mortadela tradicional é um embutido feito à base de carnes suína e bovina. Sempre que carnes diferentes – como peru ou frango – entram na receita, a lei exige menção na embalagem. “A mortadela é barata, muita gente a considera brega”, diz o sociólogo Gabriel Bolaffi, autor do livro A Saga da Comida e entusiasta da mortadela. Segundo Bolaffi, o baixo preço pode ter levado as pessoas a imaginar que o produto é feito com animais de tração “aposentados”. A carne eqüina não é consumida no Brasil porque a maioria das pessoas acha a idéia repugnante. Na região de Bolonha, Itália, onde surgiu a mortadela, a carne de cavalo é vendida em açougues especiais. Ainda assim é difícil encontrar mortadela eqüina.

Há um consórcio que estabelece normas rígidas para padronizar a produção do embutido: só levam o carimbo do Consorzio Mortadella Bologna os frios feitos só de carne suína. Produtores que dispensam o aval do consórcio vendem, sim, mortadela de cavalo. E a vendem a preço de ouro, pois, afinal, trata-se de uma fina iguaria.