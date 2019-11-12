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Saúde

Não gosta de vegetais? O problema pode estar na sua boca

Um gene específico aumenta a sensibilidade a sabores amargos — e essa pode ser a causa da sua repulsa por brócolis e cia.

Por Maria Clara Rossini 12 nov 2019, 18h21 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h09
 (Image Source/Getty Images)
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Todo mundo sabe que comer vegetais é importante para a saúde — e mesmo assim, muita gente se recusa a colocar uma rúcula na boca.

Para algumas pessoas, o sabor de alimentos amargos é muito mais forte e insuportável do que o normal. Se você é um desses, a explicação pode estar nos seus genes.

Todo mundo herda genes responsáveis por detectar o gosto dos alimentos. O gene TAS2R38, por exemplo, fica encarregado dos sabores amargos. Ele contém duas variantes, chamadas AVI e PAV, e são elas que indicam se uma pessoa é mais ou menos sensível a esse gosto.

Aí está a diferença na percepção de sabor. Acontece que cada pessoa tem uma combinação específica dessas duas variações. Quem tem duas cópias do AVI é menos sensível à molécula PTC, que confere o sabor amargo do alimento. Os portadores de um AVI e um PAV conseguem perceber bem o gosto amargo. O problema está em quem tem duas cópias do PAV: eles o sentem de forma muito mais forte.

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Essas pessoas são chamadas de superdegustadores, justamente porque são muito sensíveis a determinados sabores. É comum que eles não gostem de alimentos como brócolis, couve-de-bruxelas e até café, cerveja e chocolate amargo.

Pesquisadores da Associação Americana do Coração analisaram a relação entre as variantes do gene TAS2R38 e os hábitos alimentares de 175 participantes. Eles fizeram um ranking com os indivíduos que incluíam mais vegetais em sua dieta. As pessoas que possuem a combinação dupla da variante PAV no gene tinham o dobro de chances de estar no final da lista.

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E não é só isso. Outra pesquisa realizada em 2018 mostrou que quem é sensível aos sabores amargos tem 30% mais chances de desenvolver câncer — justamente por não incluírem alimentos saudáveis na dieta.

Cerca de 25% da população mundial é composta por superdegustadores, sendo a maioria mulheres. “A genética afeta a maneira como as pessoas sentem os sabores, e esse é um fator importante na escolha alimentar”, diz Jennifer Smith, autora da pesquisa, em nota. Segundo ela, os nutricionistas devem considerar o paladar do paciente se quiser que ele siga uma dieta saudável.

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“Nós esperamos poder usar informação genética para escolher quais vegetais e temperos são mais palatáveis para essas pessoas para facilitar e incentivar o consumo de vegetais”, diz a pesquisadora.

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Alimentação
Alimentação saudável
Saúde
vegetais
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