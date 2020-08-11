Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Não há evidências de que Covid-19 seja uma doença sazonal, alerta OMS

Diferentemente da gripe, a Covid-19 não parece se fortalecer no inverno e perder força no verão. Isso indica que medidas de contenção devem ser contínuas.

Por Bruno Carbinatto 11 ago 2020, 19h27 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h27
Covid-19 não é doença sazonal, alerta OMS
 (Andriy Onufriyenko/Getty Images)
Continua após publicidade
Não há evidências de que Covid-19 seja uma doença sazonal, alerta OMS Priorizar nos meus resultados Google

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou, nesta segunda-feira (10), que não há evidências de que a Covid-19 seja uma doença com comportamento sazonal. Em coletiva de imprensa, representantes da entidade reforçaram que medidas de prevenção como distanciamento social, uso de máscaras e a proibição de aglomerações devem continuar mesmo em países que já controlaram a fase mais aguda da pandemia. A afirmação vem em meio a especulações de que estações do ano mais quentes pudessem ter uma influência na pandemia, enfraquecendo a transmissão do vírus.

Doenças sazonais são aquelas que se espalham mais em determinadas épocas do ano. Várias infecções respiratórias entram nessa classificação – é o caso da gripe, por exemplo, que é bem mais presente no inverno. Isso porque, em temperaturas mais frias e secas, o vírus responsável fica mais ativo, e também porque os humanos tendem a se aglomerar em ambientes fechados e com pouca circulação de ar, o que facilita a transmissão.

A Covid-19, porém, não parece seguir esse padrão, segundo a OMS. Especulações recentes de que a doença poderia ser sazonal se baseiam no fato de países da Europa, como Itália e Espanha, terem controlado a curva de casos agora, época de verão no Hemisfério Norte. O aumento desenfreado, por outro lado, coincidiu com o inverno e no início da primavera.

Mas o clima, no caso do coronavírus, não tem muita parte nessa história. Essa mudança se deve mais às medidas de controle adotadas por esses países do que pelo clima, segundo a OMS. “Se você parar de pressionar o vírus, ele vai se recuperar. O que temos a dizer aos países da Europa é isso: mantenham a pressão”, disse Mike Ryan, diretor executivo do programa de emergências da OMS.

Siga
Continua após a publicidade

Alguns países do Hemisfério Norte, que passam atualmente pelo verão, ainda enfrentam situações preocupantes, como é o caso dos Estados Unidos, que lidera tanto em casos como em mortes no ranking mundial. O Brasil enfrenta a doença no inverno, mas não há provas de que, quando as temperaturas aumentarem, a doença perderá força naturalmente.

Continua após a publicidade

Maria Van Kerkhove, líder do grupo de resposta à Covid-19 da ONU, lembrou também que a enorme maioria da população mundial ainda é suscetível à infecção, e portanto o vírus não desapareceu magicamente. O diretor da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ressaltou a importância de países manterem programas de controle para surtos locais que apareçam em seus territórios. As falas foram vistas como avisos principalmente para nações que já conseguiram controlar as piores fases da crise e já estão em grande parte reabrindo a economia, porém enfrentam o risco iminente de novas ondas caso não adotem medidas essenciais.

Uma dessas medidas é a testagem em massa da população, que, segundo especialistas, é a melhor maneira de rastrear novos casos e impedir que novos surtos tomem proporções maiores. Países como China, Coreia do Sul e Alemanha estão adotando essa estratégia – que, de início, parece ter bons resultados. Outra medida vista como eficiente é a imposição de lockdowns locais e temporários em regiões que apresentem surtos esporádicos da doença para impedir que o vírus se espalhe pelo resto do país. Até na Nova Zelândia, centro das atenções no mundo após anunciar que ficou mais de 100 dias sem transmissão do vírus em seu território, novos casos foram identificados recentemente. O governo estabeleceu um lockdown em Auckland, cidade mais populosa do país, para investigar os novos casos.

Continua após a publicidade

Curiosamente, mesmo não sendo uma doença sazonal, a Covid-19 acabou indiretamente enfraquecendo a “temporada da gripe” do inverno do hemisfério norte, graças às medidas de quarentena voltadas ao coronavírus. Os números de novos casos de infecção por Influenza, o vírus da gripe, caíram drasticamente já em abril, quando o normal é acontecer apenas em maio. E, em números brutos, os casos de gripe diagnosticados laboratorialmente também foram menores, segundo a plataforma FluNet, da OMS.

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).