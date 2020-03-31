Novo exame de sangue pode detectar até 50 tipos de câncer

Um novo teste feito a partir de amostras de sangue se mostrou efetivo em identificar até 50 tipos de câncer em estágios precoces, alguns dos quais são raros e de difícil diagnóstico. Em estudo preliminar publicado na revista Annals of Oncology, o teste atingiu uma taxa de acerto de até 99.3%, dependendo do caso.

Desenvolvido pelo Instituto do Câncer Dana-Farber, uma instituição ligada à Faculdade de Medicina da Universidade Harvard, o novo teste não só detecta quando uma pessoa tem câncer como também consegue indicar qual órgão pode estar sendo afetado pela doença. Embora o teste tenha maiores taxas de acertos em casos de cânceres avançados, ele também se mostrou efetivo mesmo em estágios iniciais em alguns tipos de câncer – algo essencial para aumentar as chances de sobrevivência do paciente com tratamento.

O teste funciona a partir de pedaços de DNA livres, que ficam vagando livremente pelo sangue do paciente após uma célula, saudável ou não, morrer e liberar seu material genético na corrente sanguínea. Quando esses pedacinhos de DNA são encontrados, o teste analisa os chamados perfis de metilação, processo em que um grupo molecular chamado metil se liga a um dos carbonos da fita de DNA, ajudando a ativar ou desativar genes específicos.

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Células saudáveis tem um perfil de metilação bem diferente de células de tumores, ou seja, os lugares onde os grupos metil se ligam na sequência genética são distintos e característicos. Usando isso, é possível encontrar pedaços de DNA liberados especificamente por células de câncer no sangue dos pacientes, indicando a doença. A análise dos perfis de metilação é feita por um algoritmo desenvolvido especificamente para identificar essas diferenças e descobrir em qual órgão o câncer está presente.

Segundo os pesquisadores, o método baseado nos padrões de metilação é ainda mais eficiente do que aquele que vasculha o DNA livre em busca de mutações características do câncer – as diferenças de metilação entre uma célula saudável e uma de tumor são ainda maiores do que as diferenças genéticas entre as duas.

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No estudo, a equipe utilizou o método para testar 6.689 amostras de sangues de pacientes, dos quais 2.482 tinham câncer e 4.207 não. Entre o grupo diagnosticado com a doença, havia mais de 50 cânceres representados, incluindo os de mama, colorretal, de estômago, nos ovários, leucemia linfoide e câncer de pâncreas, entre outros. Os resultados mostraram que o teste só resultava em um falso positivo – ou seja, indicava câncer em pacientes saudáveis – em 0,7% dos diagnósticos.

O método, contudo, não se mostrou perfeito, principalmente em casos no estágio inicial – dependendo do tipo de câncer, o teste só conseguia apontar a presença da doença em estado precoce 14% das vezes.

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Mas ele se mostrou promissor em alguns casos específicos, como no câncer de pâncreas, que é considerado de difícil diagnóstico. O teste conseguiu identificar a doença 63% das vezes quando se tratava de um estágio inicial, e chegou a acertar 100% das vezes quando o câncer de pâncreas estava em estágio IV, o mais avançado.

Além disso, quando o teste acertava que a pessoa estava com câncer, geralmente também conseguia apontar em qual órgão o tumor se apresentava (mais de 90% de acertos, nesse cenário).

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Apesar de serem resultados iniciais (e o teste não ser perfeito), a equipe se mostrou animada com a possibilidade de estabelecer mais uma ferramenta na luta contra a doença. “O teste pode ser uma parte importante dos ensaios clínicos para a detecção precoce do câncer”, disse Geoffrey Oxnard, coautor do estudo, em comunicado.