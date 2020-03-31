Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Novo exame de sangue pode detectar até 50 tipos de câncer

Método usa algoritmo para analisar o DNA de células mortas soltos no sangue, e pode ajudar a encontrar tumores de difícil diagnóstico.

Por Bruno Carbinatto 31 mar 2020, 18h35 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h24
SI_cancer_fitinhas
 (irkus/Getty Images)
Continua após publicidade
Novo exame de sangue pode detectar até 50 tipos de câncer Priorizar nos meus resultados Google

Um novo teste feito a partir de amostras de sangue se mostrou efetivo em identificar até 50 tipos de câncer em estágios precoces, alguns dos quais são raros e de difícil diagnóstico. Em estudo preliminar publicado na revista Annals of Oncology, o teste atingiu uma taxa de acerto de até 99.3%, dependendo do caso. 

Desenvolvido pelo Instituto do Câncer Dana-Farber, uma instituição ligada à Faculdade de Medicina da Universidade Harvard, o novo teste não só detecta quando uma pessoa tem câncer como também consegue indicar qual órgão pode estar sendo afetado pela doença. Embora o teste tenha maiores taxas de acertos em casos de cânceres avançados, ele também se mostrou efetivo mesmo em estágios iniciais em alguns tipos de câncer – algo essencial para aumentar as chances de sobrevivência do paciente com tratamento.

O teste funciona a partir de pedaços de DNA livres, que ficam vagando livremente pelo sangue do paciente após uma célula, saudável ou não, morrer e liberar seu material genético na corrente sanguínea. Quando esses pedacinhos de DNA são encontrados, o teste analisa os chamados perfis de metilação, processo em que um grupo molecular chamado metil se liga a um dos carbonos da fita de DNA, ajudando a ativar ou desativar genes específicos.

Continua após a publicidade

Células saudáveis tem um perfil de metilação bem diferente de células de tumores, ou seja, os lugares onde os grupos metil se ligam na sequência genética são distintos e característicos. Usando isso, é possível encontrar pedaços de DNA liberados especificamente por células de câncer no sangue dos pacientes, indicando a doença. A análise dos perfis de metilação é feita por um algoritmo desenvolvido especificamente para identificar essas diferenças e descobrir em qual órgão o câncer está presente.

Siga

Segundo os pesquisadores, o método baseado nos padrões de metilação é ainda mais eficiente do que aquele que vasculha o DNA livre em busca de mutações características do câncer – as diferenças de metilação entre uma célula saudável e uma de tumor são ainda maiores do que as diferenças genéticas entre as duas.

Continua após a publicidade

No estudo, a equipe utilizou o método para testar 6.689 amostras de sangues de pacientes, dos quais 2.482 tinham câncer e 4.207 não. Entre o grupo diagnosticado com a doença, havia mais de 50 cânceres representados, incluindo os de mama, colorretal, de estômago, nos ovários, leucemia linfoide e câncer de pâncreas, entre outros. Os resultados mostraram que o teste só resultava em um falso positivo – ou seja, indicava câncer em pacientes saudáveis – em 0,7% dos diagnósticos.

O método, contudo, não se mostrou perfeito, principalmente em casos no estágio inicial – dependendo do tipo de câncer, o teste só conseguia apontar a presença da doença em estado precoce 14% das vezes.

Continua após a publicidade

Mas ele se mostrou promissor em alguns casos específicos, como no câncer de pâncreas, que é considerado de difícil diagnóstico. O teste conseguiu identificar a doença 63% das vezes quando se tratava de um estágio inicial, e chegou a acertar 100% das vezes quando o câncer de pâncreas estava em estágio IV, o mais avançado.

Além disso, quando o teste acertava que a pessoa estava com câncer, geralmente também conseguia apontar em qual órgão o tumor se apresentava (mais de 90% de acertos, nesse cenário).

Continua após a publicidade

Apesar de serem resultados iniciais (e o teste não ser perfeito), a equipe se mostrou animada com a possibilidade de estabelecer mais uma ferramenta na luta contra a doença. “O teste pode ser uma parte importante dos ensaios clínicos para a detecção precoce do câncer”, disse Geoffrey Oxnard, coautor do estudo, em comunicado.

Publicidade
TAGS:
Câncer
Câncer de Intestino
Câncer de Mama
Saúde - Câncer
TUMOR
TUMOR MALIGNO
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).