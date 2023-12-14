Os acidentes médicos mais graves (e comuns) do Brasil
Erros médicos acontecem, mas alguns são tão graves que recebem a classificação de never events: acidentes que nunca deveriam se repetir.
A Anvisa mantém um registro dos eventos adversos médicos e hospitalares que ocorrem no sistema de saúde brasileiro. Alguns são considerados leves, mas outros são tão graves que recebem o nome de never events: acidentes preveníveis, que jamais deveriam acontecer. É importante mapear esses eventos adversos justamente para minimizá-los.
Em primeiro e segundo lugar estão as úlceras de pressão. São feridas causadas por pressão prolongada em determinada região – por exemplo, um paciente em coma que fica deitado por semanas. Para evitar isso, a equipe médica deve trocá-lo constantemente de posição.
Abaixo, confira quais foram os never events mais comuns no Brasil entre 2014 e 2021.
1º Perda de pele, deixando o tecido adiposo visível
- 14.808 casos
2º Perda de pele, com exposição de músculos ou ossos
- 4.670 casos
3º Retenção de corpo estranho em um paciente após a cirurgia
- 370 casos
4º Suicídio do paciente (ou tentativa)
- 236 casos
5º Óbito durante a cirurgia, ou logo após
- 80 casos
6º Liberação de um paciente incapaz de tomar decisões para pessoa não autorizada
- 78 casos
7º Cirurgia realizada no lado errado do corpo
- 64 casos
8º Cirurgia realizada no local errado do corpo
- 59 casos
9º Realização de cirurgia errada
- 56 casos
10º Óbito ou lesão por falha no exame de radiologia
- 45 casos
11º Óbito ou lesão decorrente de queimadura
- 40 casos
12º Óbito ou lesão associados ao uso de contenção física ou grades da cama
- 34 casos
13º Óbito ou lesão causados por choque elétrico
- 30 casos
14º Cirurgia feita no paciente errado
- 23 casos
15º Óbito ou lesão associados à fuga do paciente
- 14 casos
16º Óbito ou lesão causados pela perda de uma amostra biológica insubstituível
- 14 casos
17º Administração do gás errado ao paciente
- 13 casos
18º Óbito ou lesão materna associados ao parto em gestação de baixo risco
- 10 casos
19º Contaminação no gás administrado ao paciente
- 3 casos
20º Óbito ou lesão associados à presença de objeto metálico em área de Ressonância Magnética
- 2 casos
21º Envenenamento ou corrosão por substância química
- 1 caso
22º Inseminação artificial com o esperma do doador errado ou com o óvulo errado
- 1 caso
Fonte: Boletim Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde nº 27: Incidentes Relacionados à Assistência à Saúde – 2014 a 2021