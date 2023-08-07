Ozonioterapia: como funciona – e quais são os seus riscos

Nesta segunda (7), presidente Lula sancionou uma lei (aprovada em julho pelo Congresso Nacional) que autoriza profissionais de saúde a usar ozonioterapia como uma forma de tratamento complementar.



A ozonioterapia é uma terapia com suposta ação anti-inflamatória e antisséptica. Ela usa o chamado “ozônio medicinal”, um mistura composta, em geral, por 5% de ozônio (gás capaz de matar bactérias) e 95% de oxigênio (que daria um boost na oxigenação dos glóbulos vermelhos e melhoraria a circulação sanguína).



O ozônio medicinal é aplicado de diversas formas (diretamente no local, de forma subcutânea, intravenosa, pela vagina…) para diversas finalidades: queima de gordura, hérnia de disco, osteoporose, Alzheimer, problemas cardíacos e até alguns tipos de câncer. Você deve se lembrar do caso de Volnei Morastoni (MDB), prefeito de Itajaí (SC), que, em 2020, recomendou tratar pacientes de Covid-19 com ozonioterapia por via retal.

Mas e aí: funciona? Ao que tudo indica, não – e ainda pode trazer riscos aos pacientes. Vamos entender essa história.

Continua após a publicidade

Gás (não tão) nobre

Continua após a publicidade

Os relatos mais antigos de tratamento com ozônio datam do século 19. Na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o gás chegou a ser usado para desinfectar lesões. Mas foi nos anos 1980 que a ozonioterapia ganhou a forma que conhecemos hoje e foi ganhando tração aos poucos – a lei sancionada nesta semana, vale dizer, é um texto alternativo da Câmara a um projeto de lei de 2017, do ex-senador Valdir Raupp (MDB-RO).

Mas, apesar da sanção, estudos que comprovam a segurança e a eficácia desse tratamento são escassos e pouco confiáveis. São pesquisas que não utilizam grupos-controle ou placebos, trabalhos em fases iniciais (com análises em células isoladas ou animais) e artigos com “evidências anedóticas” – evidências baseadas somente no relato individual.

Em 2022, uma nota técnica da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ressaltou que a ozonioterapia pode ser indicada em alguns casos na área de odontologia e estética (como no tratamento de cárie no dente ou no auxílio na limpeza de pele). Mas o órgão reforçou que “não foram não foram apresentados, a esta agência, estudos que comprovem segurança e eficácia do uso da ozonoterapia a partir de equipamentos emissores de ozônio, para fins de aplicação médica ou de indicações de uso diversas daquelas descritas anteriormente”.

Continua após a publicidade

Três anos antes, em 2019, o FDA (a Anvisa americana) alegou que “o ozônio é um gás tóxico sem nenhuma aplicação médica conhecida como terapia específica, adjuvante ou preventiva”. Para eles, a terapia não vale sequer para aplicações em feridas, já que, para se obter resultados efetivos na eliminação de bactérias, a quantidade de ozônio necessária seria tóxica demais para que humanos pudessem tolerar.

Além de não ter nenhum tipo de comprovação, a utilização de ozonioterapia pode na verdade trazer riscos à saúde. A injeção de um gás na veia pode acarretar a obstrução dos vasos sanguíneos, causando uma trombose, por exemplo.

Continua após a publicidade

Desde 2018, o Ministério da Saúde classifica a ozonioterapia como uma Prática Integrativa e Complementar (PIC), disponível no SUS. A nova lei permite que o tratamento complementar seja realizado por profissionais da saúde com ensino superior e que estejam em dia com os conselhos de fiscalização da sua área.