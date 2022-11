Bactéria magnética guia tratamento anticâncer

As bactérias Magnetospirillum magneticum produzem cristais de magnetita, um tipo de ferro, e por isso são sensíveis a campos magnéticos, inclusive o da Terra (acredita-se que essa espécie, que foi descoberta na água de um lago em 1963, use o magnetismo para encontrar locais com a concentração ideal de oxigênio para ela).

Agora, cientistas da Suíça e dos EUA demonstraram que é possível controlar esse micróbio – e usá-lo para combater tumores (1).

Eles acoplaram as bactérias a lipossomas (nanobolinhas de gordura, que podem transportar uma molécula de remédio dentro), injetaram em ratos de laboratório que tinham câncer, e então usaram campos magnéticos, em volta dos animais, para guiar a M. magneticum dentro deles.

24 horas depois, havia alta concentração da bactéria nos tumores, mas não no resto do corpo. Ou seja, funcionou. A ideia é desenvolver a técnica como uma quimioterapia de altíssima precisão, e com bem menos efeitos colaterais.

Fonte 1. Magnetic torque–driven living microrobots for increased tumor infiltration. T Gwisai e outros, 2022.

