Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Saúde

Pesquisa propõe usar versão defeituosa do Sars-CoV-2 contra a Covid-19

Em laboratório, houve redução de 50% da carga viral em células animais – mas ainda não há previsão para testes em humanos.

Por Rafael Battaglia 7 jul 2021, 16h19 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h36
Pesquisadora faz testes com vírus da covid em busca de novos meios de combatê-lo.
 (Marcos del Mazo/Getty Images)
Continua após publicidade
Pesquisa propõe usar versão defeituosa do Sars-CoV-2 contra a Covid-19 Priorizar nos meus resultados Google

Recentemente, pesquisadores da Universidade Penn State, nos Estados Unidos, apresentaram um estudo propondo um curioso tratamento para a Covid-19: uma terapia antiviral que utiliza o próprio Sars-Cov-2, em uma versão modificada e defeituosa, para combater a doença.

Antes de explicar a pesquisa, é preciso deixar claro que ela ainda é algo extremamente experimental. Os cientistas não testaram o método em células humanas, e não há nenhuma previsão de testes clínicos.

Vírus atacam células ao se ligarem à superfície delas para, assim, injetarem o seu material genético – no caso do Sars-CoV-2, isso acontece através da famosa proteína spike (aqueles “espetos” que recobrem o vírus). A célula, então, passa a replicar o material genético do vírus, que logo se espalha para o resto do corpo ao ser empacotado e despachado como um vírion – nome dado a uma partícula de vírus que se encontra fora de uma célula hospedeira.

É aqui que entraria o Sars-CoV-2 defeituoso, criado em laboratório. Se ele conseguir invadir uma célula já infectada pelo coronavírus normal, consegue atrapalhar a produção de material genético do outro. Em vez de reproduzir o vírus normal, infectante, a célula passaria a replicar o Sars-CoV-2 defeituoso, que não causa a Covid-19. Pelo menos a ideia é essa.

Siga
Continua após a publicidade

O estudo foi publicado no dia 1º de julho na revista científica PeerJ. Nele, os pesquisadores desenvolveram uma versão sintética de um genoma defeituoso de Sars-CoV-2 e o introduziram em células de macaco verde africano, previamente infectadas com a forma normal do vírus. A partir daí, eles observaram como a quantidade relativa das duas formas do vírus evoluia ao longo do tempo. O objetivo era analisar como a presença da versão defeituosa interferia na produção de material genético da outra.

Após 24 horas, eles perceberam que o genoma defeituoso, mais curto, foi replicado até 3,3 vezes mais rápido que o outro. Isso fez com que, nesse mesmo intervalo, a carga viral do Sars-CoV-2 normal caísse pela metade. Agora, os cientistas pretendem fazer testes com células de pulmão humano. “Com ajustes e pesquisas adicionais, uma versão deste genoma defeituoso sintético poderia ser usada como terapia para a Covid-19”, acredita Marco Archetti, professor de biologia da Penn State que participou do estudo.

Continua após a publicidade

É pouco provável que a técnica venha a ser efetivamente usada contra o coronavírus. Além de demonstrar eficácia em células humanas, o que ainda não ocorreu, os cientistas precisariam provar sua segurança, o que não é simples (seria necessário garantir, por exemplo, que a coexistência entre os dois Sars-CoV-2 não geraria híbridos, dando origem a novas cepas do vírus).

Publicidade
TAGS:
Ciência
Coronavírus
Covid-19
Saúde
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).