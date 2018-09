Já parou para contabilizar quanto tempo de vida você perde cada vez que dá aquela puxada de ar cheio de fuligem?

Pois foi exatamente este o cálculo feito por pesquisadores como parte do projeto Global Burden of Disease (GBD). Com base na quantidade de partículas suspensas (ou seja, poluição braba) no ar de diversas cidades ao redor do mundo, eles fizeram a conta de quantos dias, em média, o cidadão de cada país deve viver a menos graças a complicações causadas pelo ar poluído.

Dica: Para verificar os dados dos países não destacados, basta passar o mouse (ou tocar o dedo) sobre o território em questão. No canto superior direito, você abre o mapa em tela cheia.

Explore o mapa à vontade – e boa sorte ao seu nariz.