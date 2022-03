Remédio anticâncer pode eliminar o HIV do organismo

O Keytruda (pembrolizumab) é usado desde 2014 para tratar melanoma, linfoma e câncer de pulmão, entre outros tipos. Ele remove um “disfarce” que as células cancerosas usam para driblar o sistema imunológico.

Agora, cientistas americanos constataram que a droga também tem outra utilidade: consegue expulsar o vírus da Aids das células T, onde ele normalmente se aloja (e pode ficar escondido, mesmo quando o paciente não tem mais HIV detectável).

A descoberta (1) ocorreu por acaso, durante o tratamento de pacientes que têm câncer e HIV. Se o efeito for confirmado, pode levar a um novo coquetel anti-Aids, capaz de expulsar totalmente o vírus do corpo.

