Remédio trata vício em maconha

O AEF0117, que está sendo desenvolvido pelo laboratório francês AelisFarma, passou na segunda rodada de testes em humanos (1).

Ele se mostrou eficaz em voluntários com transtorno de uso da cannabis (CUD), em que a pessoa se torna dependente da erva – essa condição afeta cerca de 10% dos usuários de maconha.

Agora, o medicamento seguirá para os testes de Fase 3, a última antes de chegar ao mercado.

