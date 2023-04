Ritmo do coração afeta a percepção do tempo

Sabe quando você passa por uma experiência muito impactante, em que tudo parece desacelerar – e é como se poucos segundos durassem um tempão? Trata-se de uma distorção causada pelo cérebro, que a ciência ainda não sabe explicar.

Mas, agora, um estudo encontrou o primeiro indício concreto desse fenômeno: no coração. Psicólogos da Universidade Cornell, nos EUA, conectaram 45 voluntários a um aparelho de eletrocardiograma, que mede os batimentos cardíacos com alta precisão.

Em seguida, os pesquisadores tocaram dois sons: um “curto”, de 80 milissegundos, e outro “longo”, de 188 milissegundos. Os voluntários deveriam dizer, apertando dois botões, se cada som era curto ou longo (1).

O teste foi repetido mais de 200 vezes em cada pessoa, e constatou o seguinte: quando os voluntários estavam em frequências cardíacas mais baixas, apertavam mais vezes o botão do som “longo” (e vice-versa). Eles literalmente sentiam o tempo passar um pouquinho mais devagar, ou mais rápido, de acordo com o ritmo dos batimentos do seu coração.

Fonte 1. Wrinkles in subsecond time perception are synchronized to the heart. S Sadeghi e outros, 2023.