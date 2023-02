Secador de esmalte pode danificar DNA da pele

Esse aparelho, que se tornou comum em salões de beleza nos últimos anos, emite luz ultravioleta para acelerar a secagem do esmalte das unhas. Cientistas da Universidade da Califórnia (San Diego) expuseram queratinócitos, um tipo de célula da pele humana, à luz UV emitida por um dispositivo do tipo.

Após 20 minutos, 25% das células morreram – e as que sobreviveram apresentavam danos no código genético, que podem causar câncer. Após três exposições, 70% das células estavam mortas (1).

Isso significa que o dano é cumulativo – e embora os secadores costumem ser usados por bem menos tempo, 1 a 2 minutos por sessão, podem trazer risco.

