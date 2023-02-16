Secador de esmalte pode danificar DNA da pele
Gadget usado por manicures pode trazer riscos, afirma estudo
Esse aparelho, que se tornou comum em salões de beleza nos últimos anos, emite luz ultravioleta para acelerar a secagem do esmalte das unhas. Cientistas da Universidade da Califórnia (San Diego) expuseram queratinócitos, um tipo de célula da pele humana, à luz UV emitida por um dispositivo do tipo.
Após 20 minutos, 25% das células morreram – e as que sobreviveram apresentavam danos no código genético, que podem causar câncer. Após três exposições, 70% das células estavam mortas (1).
Isso significa que o dano é cumulativo – e embora os secadores costumem ser usados por bem menos tempo, 1 a 2 minutos por sessão, podem trazer risco.
Fonte 1. DNA damage and somatic mutations in mammalian cells after irradiation with a nail polish dryer. L Alexandrov e outros, 2023.