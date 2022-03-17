Técnica controla neurônios com ultrassom

Uma proteína chamada TRPA1, presente em ratos e seres humanos, é sensível a ondas sonoras de altíssima frequência – que podem ser usadas para ativar neurônios, fazendo-os disparar.

Isso foi comprovado por uma experiência (1) do Instituto Salk (criado pelo virólogo Jonas Salk, que inventou a vacina da poliomielite em 1955), nos EUA, em que camundongos foram expostos a feixes de 7 megahertz: um som inaudível, mas capaz de atravessar o crânio e ativar determinados grupos de neurônios.

O mecanismo envolvido nisso ainda é desconhecido (uma hipótese é que a vibração causada pelo ultrassom aqueça essa proteína, alterando o comportamento dela). Os cientistas pretendem desenvolver a técnica para que, um dia, ela possa ser usada para estimular o cérebro humano de forma não invasiva – e tratar doenças neurológicas, como Parkinson.

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Fonte 1. Sonogenetic control of mammalian cells using exogenous Transient Receptor Potential A1 channels. S Chalasani e outros, 2022.