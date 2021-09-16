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Sociedade

3 notícias sobre: a internet na China

Autoridades avançam contra os apps, os games – e até o delivery.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2021, 13h58
Ilustração de controle de video game com cabo cortado, caixas de pizza e celular com aplicativo de idiomas proibido.
 (Matheus Santa Cruz/Superinteressante)
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Governo proíbe aplicativos de idiomas
O app americano Duolingo, que serve para aprender idiomas no celular, e três programas similares foram retirados das lojas de apps chinesas pelas autoridades do país. Nos últimos meses, o governo vem impondo restrições ao ensino a distância, proibindo que os estudantes chineses tenham contato com professores ou material didático estrangeiro.

Games vão exigir reconhecimento facial
O governo decidiu que os chineses menores de idade só poderão jogar três horas de games por semana, e apenas às sextas, sábados e domingos. Os jogos terão de usar a câmera frontal do celular para fiscalizar isso e reconhecer a pessoa – se ela for menor e estiver jogando em período proibido, o software fechará automaticamente.

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Serviço de comida pode ser multado em US$ 1 bi
O governo está cogitando aplicar essa punição nos donos do aplicativo Meituan, que é o mais usado da China (e tem valor de mercado de US$ 170 bilhões). Ele é acusado de fazer concorrência desleal, com promoções do tipo “pague 1, leve 2”. A gigante Alibaba, dona do site Aliexpress, recentemente foi multada em US$ 2,8 bilhões por práticas similares.

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