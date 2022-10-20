3 notícias sobre: espionagem internacional

Físicos podem ter roubado segredos nucleares

162 cientistas chineses, que trabalharam no Los Alamos National Laboratory (principal centro de pesquisa nuclear dos EUA) nas últimas duas décadas, podem ter levado informações confidenciais ao voltar para a China – atraídos pelo governo, que teria pagado US$ 1 milhão a cada repatriado. A afirmação é da empresa de inteligência Strider, que publicou um relatório (1) a respeito.

Satélite russo persegue rival americano

Em fevereiro os americanos lançaram um satélite de espionagem, o USA-326, cuja órbita passa por cima do cosmódromo de Plesetsk, na Rússia. Os russos responderam lançando outro satélite, o 14F150 Nivelir, para ir atrás. Ele se posicionou a 80 km do inimigo – bem perto para os padrões espaciais. Especula-se que o Nivelir possa conter instrumentos para vigiar ou desabilitar o USA-326.

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China diz que EUA hackearam universidade

O governo americano vive acusando a China de ataques hacker. Agora, pela primeira vez, rolou o contrário: a Universidade Politécnica de Shaanxi, que desenvolve tecnologias aeroespaciais, disse ter sofrido 1.100 tentativas de invasão pela NSA (National Security Agency), a superagência de espionagem dos EUA. Segundo os chineses, os americanos teriam usado 41 tipos de ciberataque.

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Fonte 1. The Los Alamos Club. Strider Technologies, 2022.