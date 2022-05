3 notícias sobre: guerra no espaço

OTAN anuncia política espacial

A aliança militar, que reúne os EUA e a maioria dos países europeus, publicou um documento (1) estipulando normas para eventuais enfrentamentos espaciais. Segundo o texto, ataques “ao espaço, vindos do espaço, ou dentro do espaço” poderão levar ao acionamento do temido Artigo 5 do estatuto da OTAN – que obriga todos os membros da aliança a responder militarmente.

China desenvolve arma de micro-ondas

O país diz ter criado um canhão com potência de 5 megawatts, que dispara nas frequências entre 26 e 40 GHz (usadas em comunicações). A arma serviria para queimar ou desabilitar temporariamente os satélites de outros países. A China também diz ter desenvolvido um canhão laser portátil de 1 megawatt, que pode ser instalado em seus próprios satélites.

EUA alertam sobre ação hacker

O governo americano publicou um texto (2) alertando as empresas de telecom para possíveis hackeamentos das redes de satélites do país. No final de março, a rede da operadora Viasat, que opera na Ucrânia, saiu do ar após um ataque de origem desconhecida – que também derrubou a comunicação via satélite de turbinas eólicas na Alemanha.

