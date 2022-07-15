3 notícias sobre: o grafiteiro Banksy
Novas polêmicas sobre quem ele é – e o que realmente faz.
Funcionário público pede demissão
Billy Gannon, de 58 anos, se demitiu da prefeitura de Pembroke Dock, no País de Gales. Motivo: um rumor, que viralizou nas redes sociais inglesas, afirmando que Gannon seria o misterioso grafiteiro Banksy. Ele nega, e começou a usar um botton pregado na roupa com a frase “Não sou o Banksy”. Segundo Gannon, a história foi plantada por um rival para tumultuar sua vida.
EUA organizam exposição suspeita
A mostra Banksyland, que estreou em Seattle cobrando US$ 30 pelo ingresso, teve a origem e autencidade questionadas pela imprensa local. A exposição, que não foi autorizada pelos representantes legais de Banksy, supostamente usa obras emprestadas por colecionadores. Mas uma investigação revelou que ela foi montada por uma empresa obscura, de apenas 4 funcionários.
Artista nega a autoria de obra na rua
Ela surgiu em Bristol, na Inglaterra, e mostra dois macacos atrás de grades – um segura um pincel após pintar a frase “sua ganância irá nos matar”. Os representantes de Banksy disseram que ele não é o autor. Duas semanas depois, uma obra parecida apareceu em Oxford. No lugar dos macacos, ela mostra o primeiro ministro Boris Johnson atrás das grades.