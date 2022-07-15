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Sociedade

3 notícias sobre: o grafiteiro Banksy

Novas polêmicas sobre quem ele é – e o que realmente faz.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2022, 10h11 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Ilustração da obra Your greed will kill us all com um homem ao lado de boina, segurando uma placa escrita "I am not Banksy".
 (Iris Yamamura/Superinteressante)
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3 notícias sobre: o grafiteiro Banksy Priorizar nos meus resultados Google

Funcionário público pede demissão

Billy Gannon, de 58 anos, se demitiu da prefeitura de Pembroke Dock, no País de Gales. Motivo: um rumor, que viralizou nas redes sociais inglesas, afirmando que Gannon seria o misterioso grafiteiro Banksy. Ele nega, e começou a usar um botton pregado na roupa com a frase “Não sou o Banksy”. Segundo Gannon, a história foi plantada por um rival para tumultuar sua vida.

EUA organizam exposição suspeita

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A mostra Banksyland, que estreou em Seattle cobrando US$ 30 pelo ingresso, teve a origem e autencidade questionadas pela imprensa local. A exposição, que não foi autorizada pelos representantes legais de Banksy, supostamente usa obras emprestadas por colecionadores. Mas uma investigação revelou que ela foi montada por uma empresa obscura, de apenas 4 funcionários.

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Artista nega a autoria de obra na rua

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Ela surgiu em Bristol, na Inglaterra, e mostra dois macacos atrás de grades – um segura um pincel após pintar a frase “sua ganância irá nos matar”. Os representantes de Banksy disseram que ele não é o autor. Duas semanas depois, uma obra parecida apareceu em Oxford. No lugar dos macacos, ela mostra o primeiro ministro Boris Johnson atrás das grades.

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TAGS:
Arte
Banksy
grafite
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