Alemães criaram mais de 1200 novas palavras durante pandemia

Mai de 1200 novas palavras em alemão foram inventadas durante a pandemia do novo coronavírus, de acordo com um levantamento do Instituto Leibniz de Língua Alemã.

A lista reúne expressões que dão novo sentido a objetos, como alltagsmaske – sinônimo da máscara usada no dia a dia –, e também palavras inspiradas por sensações ou situações ligadas à Covid-19.

Impfneid é a inveja dos que estão sendo vacinados, e geisterveranstaltung batiza eventos que acontecem sem público, por exemplo. Quem está cansado da doença sofre de coronamüde. Nesses casos, pode-se recorrer a uma abstandsbier, nome dado a reuniões regadas a cerveja em que os convidados respeitam o distanciamento.

Você pode ver a lista de palavras completa clicando neste link.