Alemanha já usa mais vento do que carvão

Em 2020, a energia eólica se tornou a principal fonte de eletricidade no país, gerando 25,6% do total consumido pelos alemães (502,6 bilhões de kilowatts/hora).

Isso significa que, pela primeira vez na Alemanha, uma energia limpa ultrapassou as usinas a carvão – que, durante o ano passado, produziram 21,5% da energia do país. Segundo o governo alemão, isso aconteceu porque a pandemia reduziu o consumo (e as usinas termelétricas não precisaram ser tão acionadas).

As usinas nucleares, que o país pretende abandonar, ainda respondem por 12% da produção total.