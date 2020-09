As melhores questões do Enem com Mafalda

O cartunista Joaquín Salvador Lavado, mais conhecido como Quino, faleceu hoje (30), aos 88 anos. O anúncio foi feito por seu editor, Daniel Divinsky, no Twitter. A causa da morte não foi divulgada oficialmente, mas a imprensa argentina relata que o autor sofreu um acidente vascular cerebral.

Quino nasceu em Mendonza, na Argentina, e se tornou o cartunista de língua espanhola mais traduzido do mundo, para mais de 30 línguas. O motivo é a sua principal e inesquecível personagem: Mafalda.

A garota de seis anos de idade é conhecida por questionar os adultos, refletir sobre os problemas sociais, defender a democracia e odiar sopa. Por mais atual que pareça, a primeira tirinha da personagem foi publicada em 1964. Quino continuou escrevendo as histórias até 1973, quando decidiu que não desenharia mais a Mafalda.

Para os estudantes de ensino médio, o autor tem uma importância ainda maior. As tirinhas da personagem Mafalda costumam estampar as questões de todos os vestibulares, principalmente as do principal exame do país, o Enem. É impossível passar pelo colegial sem se deparar com a personagem em exercícios, provas e simulados.

Mesmo sem novas histórias há quase cinco décadas, Mafalda continuou aparecendo em questões nos últimos anos. A durabilidade das tirinhas revela que as críticas e reflexões promovidas por Quino são atemporais.

Abaixo, você pode tentar resolver algumas questões de interpretação das tirinhas que já caíram no Enem. E fica a homenagem de todos os estudantes a Joaquín Salvador Lavado.