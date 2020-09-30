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Sociedade

As melhores questões do Enem com Mafalda

Quino, que morreu nesta quarta (30), era mestre em promover reflexões sociais. Aqui, selecionamos algumas tirinhas que já marcaram presença no exame.

Por Maria Clara Rossini 30 set 2020, 17h46 | Atualizado em 1 out 2020, 10h54
Melhores questões do enem com a Mafalda
 (Ricardo Ceppi/Getty Images)
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O cartunista Joaquín Salvador Lavado, mais conhecido como Quino, faleceu hoje (30), aos 88 anos. O anúncio foi feito por seu editor, Daniel Divinsky, no Twitter. A causa da morte não foi divulgada oficialmente, mas a imprensa argentina relata que o autor sofreu um acidente vascular cerebral.

Quino nasceu em Mendonza, na Argentina, e se tornou o cartunista de língua espanhola mais traduzido do mundo, para mais de 30 línguas. O motivo é a sua principal e inesquecível personagem: Mafalda.

A garota de seis anos de idade é conhecida por questionar os adultos, refletir sobre os problemas sociais, defender a democracia e odiar sopa. Por mais atual que pareça, a primeira tirinha da personagem foi publicada em 1964. Quino continuou escrevendo as histórias até 1973, quando decidiu que não desenharia mais a Mafalda. 

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Para os estudantes de ensino médio, o autor tem uma importância ainda maior. As tirinhas da personagem Mafalda costumam estampar as questões de todos os vestibulares, principalmente as do principal exame do país, o Enem. É impossível passar pelo colegial sem se deparar com a personagem em exercícios, provas e simulados.

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Mesmo sem novas histórias há quase cinco décadas, Mafalda continuou aparecendo em questões nos últimos anos. A durabilidade das tirinhas revela que as críticas e reflexões promovidas por Quino são atemporais. 

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Abaixo, você pode tentar resolver algumas questões de interpretação das tirinhas que já caíram no Enem. E fica a homenagem de todos os estudantes a Joaquín Salvador Lavado.

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