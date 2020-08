Assista à neve no Sul do Brasil ao vivo pelo YouTube

O brasileiro, que não vê uma guerra em sua vizinhança desde o fim do conflito com o Paraguai no século 19, não está acostumado a viver momentos históricos. Sabe como é, cinco meses de isolamento social, encarando uma pandemia que mudará os rumos do século 21? Não, obrigado. Traga o churrasco e a cerveja de volta, por favor.

Mas quem preferir acontecimentos memoráveis de um tipo mais light pode acompanhar ao vivo, pelo YouTube, a frente fria fora de série que acometeu o Sul do Brasil. Urupema (SC) e São Joaquim (SC), na serra catarinense, estão com câmeras a postos para flagrar o fenômeno. No momento em que escrevemos este post, são 10h da manhã e faz 1 °C (a mínima foi de 8 °C negativos). Ou seja: não é improvável que as câmeras sejam encobertas por uma fofa camada de flocos de gelo nas próximas horas.

Não se decepcione, porém, se nada acontecer. A formação da neve só ocorre em condições muito específicas. Além de temperaturas baixíssimas em todas as camadas da atmosfera – desde o ar colado na superfície até as altitudes em que ficam as nuvens –, o fenômeno exige que a umidade esteja extremamente alta. Qualquer interrupção nessa delicada cadeia de evaporação, congelamento e queda da água pode transformar uma potencial nevasca em chuva ou granizo comuns.

Sem mais delongas, vamos às câmeras: