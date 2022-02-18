Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Sociedade

Como a China usa as redes sociais para manipular o debate público

Google, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter. Tudo isso é bloqueado pelo governo chinês. Ao mesmo tempo, Pequim mantém exércitos de bots dedicados a fazer propaganda oficial disfarçada mundo afora.

Por Rodrigo da Silva 18 fev 2022, 07h42 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h43
Tela de erro do Chrome, em chinês.
 (Google/Reprodução)
Continua após publicidade
Como a China usa as redes sociais para manipular o debate público Priorizar nos meus resultados Google

É a maior população virtual do mundo: um bilhão de usuários, já que 71% dos chineses têm acesso à internet. Mas, para a maioria deles, a experiência de estar conectado é radicalmente diferente da sua. Pense em qualquer aplicativo – ele provavelmente está bloqueado lá. Cortesia de um sofisticado sistema de bloqueio, responsável pelo maior programa de censura do planeta, conhecido como Grande Firewall da China.

O governo chinês atua para que a internet não seja uma plataforma para a propagação de discursos políticos opositores. De quebra, a ausência desses aplicativos estrangeiros também incentiva o desenvolvimento e a adoção de alternativas nacionais, mais próximas do controle estatal. Um jogo ganha-ganha para Pequim.

É dessa forma que a internet chinesa se tornou a mais controlada do mundo. Em 2018, apenas o Baidu, o maior motor de buscas do país, relatou a exclusão do seu mecanismo de pesquisa de mais de 50 bilhões de itens de informações consideradas prejudiciais.

Ao todo, são mais de 300 mil domínios bloqueados aos chineses. Não há acesso ao Google, ao WhatsApp, à Netflix, nem ao Telegram. Páginas da Wikipédia, em todas as línguas, estão inacessíveis. Veículos de imprensa tradicionais e organizações de direitos humanos seguem o mesmo caminho. Assim como o Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Tumblr, Pinterest e Reddit. O TikTok “internacional” é barrado. Só funciona a versão chinesa.

Siga

Dos serviços que você conhece, poucos estão livres. É o caso do Skype e do FaceTime. De resto, quase nada escapa. Como fazer para driblar o bloqueio? Associando-se a uma Rede Privada Virtual – popularmente conhecida como VPN, um tipo de software que permite ao usuário disfarçar o seu endereço IP e contornar a censura. Apelar para essa estratégia, como você deve imaginar, é ilegal na China e pode levar à prisão.

Continua após a publicidade

O Twitter é um caso peculiar. Em primeiro lugar, ele também é bloqueado no país. Chineses podem ser detidos por publicar suas visões de mundo na rede social. Em alguns casos, usuários sofrem batidas policiais e são forçados a excluir seus perfis – especialmente aqueles que se aventuram a criticar as autoridades locais. Hackers também são convocados para essa tarefa.

Mas, apesar do bloqueio, o governo chinês também utiliza o Twitter em benefício próprio: como instrumento de propaganda para o público internacional. Pequim investe inclusive na criação de bots para manipular o debate público.

Em 2020, de uma só vez, o Twitter excluiu 170 mil perfis fake ligados ao Estado chinês. A prática é frequente. Os bots são programados para espalhar desinformação a audiências estrangeiras, promovendo tensão entre grupos sociais, bagunçando eleições e compartilhando discursos antiamericanos. A maior parte desse conteúdo é produzido em inglês.

Continua após a publicidade

O objetivo não é apenas obscurecer fatos, mas desorientar a própria democracia.

Os bots também defendem os interesses econômicos chineses. Por exemplo, quando o governo da Bélgica anunciou seus planos de limitar o papel da Huawei em sua rede 5G, contas falsas promoveram uma campanha no Twitter contra as autoridades do país.

Alguns perfis são criados para postar conteúdo original, enquanto outros existem apenas para compartilhar e comentar essas postagens, ajudando a torná-las mais relevantes.

Continua após a publicidade

Os bots, no entanto, não são a única estratégia. Pequim também promove campanhas de manipulação com usuários reais. Envolve até a produção de vídeos, compartilhados por diferentes contas sociais, com diferentes cidadãos declamando os mesmos roteiros, com as mesmas frases. Tudo produzido pelo departamento de propaganda.

O governo chinês também utiliza influenciadores estrangeiros para trabalhar a seu favor, oferecendo boas recompensas – desde recursos financeiros até aumento de relevância social. O conteúdo promove aquilo que os chineses chamam de “contar bem a história da China”.

Alguns desses vídeos são legendados em múltiplos idiomas e replicados pelas páginas de embaixadas da China nas principais plataformas virtuais, alcançando milhões de pessoas e melhorando a posição desses influenciadores nos algoritmos. Alguns influenciadores chegam a viajar a Xinjiang – que a ONU chama de “zona sem direitos” – para produzir propaganda estatal. Todo esse conteúdo é compartilhado massivamente no Twitter por uma rede de perfis falsos.

Continua após a publicidade

Há pouco tempo, o New York Times revelou um conjunto de documentos que oferecem maiores detalhes sobre como Pequim se organiza no Twitter. O jornal acusa o governo chinês de utilizar softwares, associados a registros públicos e bancos de dados, para rastrear e silenciar críticos que utilizam o Twitter fora da China. Isso inclui usuários não-chineses.

O Washington Post também acusa Pequim de “equipar suas agências governamentais, militares e policiais com informações sobre alvos estrangeiros”, “explorando as mídias sociais ocidentais”, como o Twitter, no monitoramento de críticos não-chineses. Os softwares promovem vigilância contra “jornalistas da mídia ocidental” e “pessoas-chave de círculos políticos, empresariais e da mídia”.

A China também usa a diplomacia como instrumento de propaganda. A abordagem agressiva adotada pelo embaixador no Brasil, Yang Wanming, não é exceção: chama-se Wolf Warrior Diplomacy (“Diplomacia do Lobo Guerreiro”).

Continua após a publicidade

Pesquisadores da Universidade de Oxford dissecaram essa estratégia no Twitter. Eles revelam que muitos tuítes e retuítes de apoio que a diplomacia chinesa recebe são de perfis falsos – muitos se passando por contas locais (inclusive em português).

A diplomacia chinesa tuíta uma média de 778 vezes por dia. Em 9 meses, esses posts geraram 7 milhões de likes, 1 milhão de comentários e 1,3 milhão de retuítes. Os bots manipulam o algoritmo da rede social e tornam essas postagens relevantes para serem recomendadas pelo Twitter a outras bolhas. Em algumas ocasiões, até 2/3 do engajamento desses perfis diplomáticos foram impulsionados por redes de perfis falsos.

Toda essa estratégia, no entanto, vem rendendo até aqui ínfimos resultados. O governo chinês passa por uma crise de impopularidade recorde em praticamente todas as regiões do mundo. E a estratégia agressiva, hipersensível a críticas na comunicação de sua diplomacia no Twitter, parece colaborar para esse resultado.

Mas você não encontrará nenhuma referência a isso na internet chinesa.

*Rodrigo da Silva é jornalista, escritor e ministra o curso “Desvendando a China”.

Publicidade
TAGS:
China
Política
Redes Sociais
Sociedade
Tecnologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).