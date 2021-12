Dona do Botox processa Ajinomoto

O laboratório americano AbbVie entrou na Justiça dos EUA contra a Ajinomoto e a empresa Revance Therapeutics, que pretendem lançar um concorrente para o Botox – supostamente infringindo cinco patentes pertencentes à AbbVie, que exige royalties por elas.

Em 2019, a AbbVie gastou US$ 63 bilhões para comprar a Allergan, criadora do Botox. Até agora, não foi um bom negócio: em 2020, com a pandemia, as vendas de Botox no mundo despencaram 60%, para US$ 1,4 bilhão. Além de fabricar produtos alimentícios, a Ajinomoto atua nos setores farmacêutico e de biotecnologia.

LEIA MAIS: A cidade do Botox