Eleições: como escolher candidatos com propostas para as mudanças climáticas

As eleições municipais acontecerão em meio a fumaça. Mais de 60% do país tem o céu coberto de fumaça durante a maior seca da história. No começo desta semana, São Paulo chegou a ser a metrópole com a pior qualidade do ar do mundo.

Um estudo publicado nesta semana aponta que, se as coisas continuarem como estão, quase três em cada quatro pessoas vão sofrer com mudanças de temperatura extremas e chuvas intensas nos próximos 20 anos.

A situação não é irreversível, mas é preciso que políticas públicas de prevenção e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas nas cidades aconteçam com urgência. Enquanto cai chuva preta e tóxica no Rio Grande do Sul, é importante pensar no que os seus candidato a prefeito e vereador vão fazer sobre isso.

É para te ajudar nesse processo que existe a plataforma Vote Pelo Clima, que reúne informações sobre os candidatos que estão engajados no combate à crise climática. O site permite que você procure por nomes da sua região e filtre de acordo com as suas propostas. Alguns exemplos de bandeiras são transporte e mobilidade, adaptação e redução de desastres, transição energética justa, enfrentamento ao racismo ambiental, entre outros.

Continua após a publicidade

Ainda é possível filtrar por gênero, cor ou raça, sexualidade e tipo de mandato – individual ou coletivo, que é dividido entre várias pessoas. A plataforma é uma iniciativa da Clima de Eleição, uma organização que articula pela agenda climática em todos os níveis de governo do Brasil, em parceria com a Nossas, uma organização ativista pela democracia, justiça climática, racial e de gênero.

Vale usar a plataforma neste e nos próximos pleitos. Para acessá-la, clique aqui.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram