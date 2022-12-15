Escolas do Texas colhem DNA de alunos
Mas o motivo não tem nada a ver com saúde: está relacionado à onda de violência no estado.
O objetivo dessa prática, que foi autorizada por lei, é ajudar os pais a identificarem os corpos dos filhos “em caso de emergência”: um eufemismo para a onda de atiradores nas escolas do estado nos últimos dois anos.
Em maio de 2022, um garoto de 18 anos foi armado de rifle a uma escola na cidade texana de Uvalde, onde matou 21 pessoas. Várias das vítimas ficaram desfiguradas, o que dificultou sua identificação.
Leia também: Oito massacres em escolas que chocaram o mundo