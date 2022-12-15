EUA criaram páginas falsas no Facebook
E quem afirma é a própria Meta, dona do site, em seu relatório mais recente.
Um relatório publicado pela Meta, dona do Facebook, afirma (1) que “indivíduos associados às Forças Armadas dos EUA” criaram 39 contas e 16 páginas falsas no site, bem como 26 contas no Instagram (que também pertence à Meta), para publicar informações enganosas destinadas a “vários países, incluindo Afeganistão, Algéria, Irã, Iraque, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Somália, Síria, Tajiquistão, Uzbequistão e Iêmen”.
Rússia e China já foram acusadas de práticas similares – mas, com os EUA, é a primeira vez. A Meta diz ter deletado todas as páginas. Porém, segundo ela, a operação também atinge outros serviços, como Twitter, YouTube e Telegram.
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Fonte Adversarial Threat Report – Q3 2022. Meta, 2022.