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Gráfico: quanto tempo passamos sozinhos ao longo da vida?

"All by myseeeelf..."

Por Carlos Eduardo Hara, Maria Clara Rossini, Rafael Battaglia 16 jul 2021, 16h32
Homem idoso de óculos e camisa listrada apoiado no parapeiro de uma varanda, sozinho, ao lado de um vaso de flores.
 (Lucy Lambriex/Getty Images)
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Quanto mais envelhecemos, mais tempo passamos sozinhos. Com amigos, o auge é no final da adolescência; depois, ladeira abaixo.

A conclusão é de um levantamento que analisou, entre 2009 e 2019, a rotina de americanos de todas as faixas etárias. O estudo mostra também quanto tempo passamos na companhia de amigos, colegas de trabalho, filhos, pais e parceiros. Confira:

Gráfico mostrando o tempo gasto em média pelas pessoas no dia com diferentes grupos (sozinho, com parceiro, família, etc) entre as idades de 15 a 80 anos.
(Carlos Eduardo Hara, Maria Clara Rossini e Rafael Battaglia Popp/Superinteressante)

Fonte  American Time Use Survey (ATUS), US Bureau of Labor Statistics.

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Ciência
Envelhecimento
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