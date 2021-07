Gráfico: quanto tempo passamos sozinhos ao longo da vida?

Quanto mais envelhecemos, mais tempo passamos sozinhos. Com amigos, o auge é no final da adolescência; depois, ladeira abaixo.

A conclusão é de um levantamento que analisou, entre 2009 e 2019, a rotina de americanos de todas as faixas etárias. O estudo mostra também quanto tempo passamos na companhia de amigos, colegas de trabalho, filhos, pais e parceiros. Confira:

Fonte American Time Use Survey (ATUS), US Bureau of Labor Statistics.