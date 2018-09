O curitibano Billy Mariano (ou Butcher Billy, como dizem as assinaturas de suas obras) tem uma história muuuito Black Mirror. Em 2016, depois de assistir a terceira temporada da série da Netflix, o artista produziu 14 pôsteres de alguns dos seus episódios favoritos, e jogou tudo no Twitter. Tinha tudo pra se perder na rede – por dia, são postados mais de 500 milhões de tweets. Não foi o caso de Billy, cuja arte viralizou.

Suas criações chegaram até Charlie Brooker, criador de Black Mirror, que não só gostou das obras como encomendou outras tantas: contratou Billy para trabalhar na série. O resultado são os desenhos do brasileiro aparecendo nos episódios USS Calister e Black Museum, da quarta temporada. O artista aproveitou a repercussão e se envolveu em dezenas de projetos, praticamente todos envolvendo músicos ou estrelas de Hollywood.

Só que agora, Billy está se envolvendo em um mundo muito mais confuso do que o das distopias tecnológicas. Seu novo objeto de trabalho é a política brasileira.

O artista resolveu criar pôsteres para os seis principais candidatos à presidência: Marina Silva, Ciro Gomes, Cabo Daciolo, Luis Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin. “Os candidatos são os rockstars do Brasil.”, afirma em entrevista à SUPER. “Como eu sempre mexo com a imagem dos rockstars da gringa, nada mais justo que fazer com o equivalente brasileiro”, completa.

Na descrição do projeto, que já havia tido uma versão menor em 2014, Billy afirma que prestou “muita atenção para os terríveis designs das campanhas de Marketing”.

Pedimos para o artista comentar o processo criativo por trás de cada uma das imagens.

Ciro Gomes

Ciro Gomes não poderia ter outra referência que não a dos Ursinhos Carinhosos. Isso, claro, por conta da acusação de ser fundador da URSAL – e de todos os memes que surgiram a partir disso.

Cabo Daciolo

O Cabo Daciolo tem esse combo mortal de religião e militarismo. Por conta desse extremismo eu queria usar algum personagem brucutu do cinema dos anos 80, do tipo que atira primeiro e pergunta depois.

Acabei escolhendo o Exterminador (do Futuro), mas poderia ser o Cobra, ou o Rambo: qualquer um se encaixaria bem – contanto que tivesse uma arma em formato de cruz.

Marina Silva

Marina é muito religiosa, e é acusada pelos adversários de, em alguns momentos esconder isso – mas em outros reforçar essa ideia. Achei que seria interessante relacionar ela com bandas de hard rock de temática ocultista, como Black Sabbath e Judas Priest.

Jair Bolsonaro

Eu misturei ele com RuPaul’s Drag Race (um reality show sobre drag queens). É uma referência à posição dele em relação a gênero, homossexualidade, etc.

Luiz Inácio Lula da Silva

Bom, primeiro porque ele é muito parecido com o Papai Smurf – e já que ele é o “líder supremo e incontestável” de toda a tribo, achei que combinava bem.

Geraldo Alckmin

Eu quis referenciar a crise da água de SP [de 2015], em que ele esteve diretamente envolvido. Além disso, depois é que percebi que o sobrenome dele era até parecido com Aquaman.

