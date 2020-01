Infográfico: Caos nas cidades

Como é a disposição das ruas pelo mundo? Geoff Being, da Universidade do Sul da Califórnia, criou uma maneira interessante para analisar isso. Em seu estudo, Boeing desenvolveu um método para quantificar e classificar as ruas de 100 cidades dos mais diversos países.

A SUPER reuniu algumas delas e as ordenou das mais organizadas até aquelas que são uma bagunça completa. Os gráficos de cidades brasileiras foram feitas por Marcus Nunes, professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que adaptou o código de Boeing para as capitais do país. Confira:

Cada barrinha representa uma direção (norte, sul, leste, oeste e por aí vai). Sua altura é proporcional à porcentagem de ruas que acompanham essa orientação. Ou seja, quanto mais organizada for a malha de ruas, mais o gráfico se assemelhará a uma cruz.