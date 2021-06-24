Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Sociedade

John McAfee: o anti-herói do antivírus

Saiba como o programador, que morreu na última quarta (23), envolveu-se, anos atrás, em uma trama com drogas, mortes e fuga da polícia.

Por 24 jun 2021, 18h36 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h36
Foto de John McAfee.
 (VCG / Colaborador/Getty Images)
Continua após publicidade
John McAfee: o anti-herói do antivírus Priorizar nos meus resultados Google

Na última quarta (23), o programador e empresário John McAfee, inventor do antivírus que leva o seu nome, morreu aos 75 anos em Barcelona, na Espanha.

McAfee foi encontrado morto em uma cela de prisão, onde estava desde outubro de 2020. Motivo: ele havia sido detido preventivamente, acusado de evasão fiscal (calote nos impostos), e aguardava extradição para os EUA.

Nascido no Reino Unido, John estudou matemática e trabalhou como programador na Nasa no final dos anos 1960. Além da agência espacial, ele passou também por empresas como a Xerox (sim, a da fotocopiadora) e a Lockheed, do setor aeroespacial; nesta última, ele desenvolveu softwares antivírus, tornando-se um dos pioneiros na área.

Em 1987, McAfee criou o software que o tornou famoso. Primeiro, disponibilizou-o de graça para usuários; depois, passou a comercializar para outras empresas. Nos anos 1990, já milionário, John se afastou da McAfee Associates e passou a dedicar a outras atividades, de coisas leves, como livros de yoga e a invenção de um novo esporte (o aerotrekking), a outras nem tanto, como tentativas frustradas de concorrer à presidência dos EUA e problemas com a polícia.

Siga
Continua após a publicidade

Em 2013, a Super publicou uma reportagem em quadrinhos sobre um episódio em particular da vida de McAfee. Em 2008, ele saiu dos EUA e se instalou em Belize, no Caribe. Lá, tornou-se uma pessoa paranoica: ele dizia estar sendo espionado, então construiu um bunker e contratou milícias para se proteger.

Continua após a publicidade

Não para por aí. Nessa época, McAfee andava armado, e se envolveu em uma trama com drogas, prostitutas e mortes. Confira na sequência de imagens abaixo (para ampliá-las, basta clicar nelas):

Clique nas imagens para ampliá-las.
(Superinteressante/Superinteressante)
Continua após a publicidade
Ilustração de uma página de HQ.
(Olavo Costa/Tony Neto/Paula Bustamante/Superinteressante)
Ilustração de uma página de HQ.
(Olavo Costa/Tony Neto/Paula Bustamante/Superinteressante)
Continua após a publicidade

Ilustração de uma página de HQ.

Ilustração de uma página de HQ.
(Olavo Costa/Tony Neto/Paula Bustamante/Superinteressante)
Continua após a publicidade
Ilustração de uma página de HQ.
(Olavo Costa/Tony Neto/Paula Bustamante/Superinteressante)

Ilustração de uma página de HQ.

A reportagem foi escrita por Pieter Zalis e editada por Felipe van Deursen. A arte ficou por conta de Olavo Costa (ilustração), Tony Neto (cor) e Paula Bustamante (design). Os fatos, falas e cenários descritos foram feitos com base em entrevistas com os personagens – à Super ou a veículos internacionais. Havia também muitas informações no blog pessoal de McAfee, onde ele não cansava de brigar com Belize, com críticas ao governo do país.

Publicidade
TAGS:
EUA
História
Sociedade
Tecnologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).