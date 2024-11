Um juiz federal americano decidiu que a esmeralda Bahia, uma imensa esmeralda que pesa mais de 380 quilos e tem fama de ser amaldiçoada, seja devolvida dos EUA para o Brasil. A pedra, considerada uma das maiores do tipo do mundo, foi encontrada no país em 2001 e traficada para o exterior ilegalmente em 2005.

A determinação do juiz Reggie B. Walton, da corte distrital de Washington, D.C, não é o ponto final definitivo da história, porém: ainda há a possibilidade de recurso.

O objeto em questão é uma grande rocha de xisto incrustada com enormes cristais de esmeraldas; com cerca de 380 kg, é uma das maiores esmeraldas do mundo. O item foi descoberto em 2001 em Pindobaçu, município do norte da Bahia, e foi ilegalmente traficado para o exterior nos anos seguintes.

O valor da pedra é controverso: em uma estimativa feita anos atrás, a esmeralda foi avaliada em US$ 372 milhões; há quem diga que ela pode valer até US$ 1 bilhão, o que daria quase R$ 6 bilhões na cotação atual. Mas também tem quem diga que essas cifras são exageradas.

Depois que a esmeralda chegou ilegalmente nos EUA, fica mais difícil rastrear seu caminho; o item passou de mão em mão, sendo comprado por colecionadores privados, e houve até acusação de roubo. A briga foi parar nos tribunais.

Os colecionadores disputam na justiça o direito de posse da esmeralda nos últimos anos. Desde que ela chegou à terra do tio Sam, várias pessoas alegam ter comprado a esmeralda legalmente, sem ter envolvimento com seu contrabando, e algumas até conseguiram comprovar as transações. Mas, por muito tempo, não estava claro a quem ela realmente pertencia.

Em 2015, em meio a essas disputas judiciais pela posse do bem, o judiciário determinou que as autoridades policiais protegessem a esmeralda até que uma decisão final fosse tomada.

O consórcio FM Holdings, no fim, acabou ganhando o direito de posse em uma decisão da justiça americana, mas como havia outros processos abertos, os juízes determinaram que o item não pudesse ser movimentado ou vendido até que todas as questões jurídicas fossem resolvidas. Por isso, a pedra está até hoje sob custódia da polícia de Los Angeles, na Califórnia.

Em 2011, o governo brasileiro descobriu o paradeiro da esmeralda Bahia e começou a pressionar por vias diplomáticas para que o precioso item fosse devolvido para cá, argumentando que a pedra é patrimônio nacional do país e que deveria estar em um museu.

Finalmente, em 2022, o Departamento de Justiça americano (equivalente a nosso Ministério da Justiça) enviou um pedido formal à corte federal em Washington para que a pedra retornasse ao Brasil. A decisão favorável do juiz saiu só agora, em novembro de 2024.

Por que amaldiçoada?

Devido ao seu caráter excepcional e história meio obscura, várias lendas se criaram em torno da esmeralda gigante. Uma delas é que as pessoas que primeiro transportavam a pedra foram atacadas por onças na floresta, e os mineiros tiveram que fugir dos animais carregando a pedra de 380 kg. Não há evidências de que seja verdade, claro.

Com os anos, ela foi ganhando fama de amaldiçoada, algo que traz um mau agouro para quem a tem. Faz até um pouco de sentido: várias pessoas alegam ter pagado por ela, mas não tem a posse reconhecida na justiça, ou seja, ficaram no prejuízo. e, em 2017, dois brasileiros foram condenados pelos crimes de receptação, uso de documento falso e contrabando por terem enviado a pedra ilegalmente para o exterior.

Nos EUA, criou-se também a lenda que a “máfia brasileira” estava atrás da esmeralda, perseguindo seus compradores americanos.

Em 2005, a esmeralda estava em um galpão em Nova Orleans quando passou o furacão Katrina – e o local foi alagado. O item, no entanto, passou ileso pela catástrofe – o que lhe rendeu ainda mais a fama de ser um item meio mágico, místico.

