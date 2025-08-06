Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Disney+ e do MUBI em agosto

O Mal Não Existe (2023)

Filme

MUBI

Takumi mora em uma vila cercada por bosques e montanhas no interior do Japão. É um lugar bonito, tranquilo, idílico. Mas uma empresa de Tóquio quer montar lá um centro de glamping (acampamento de luxo), que irá poluir a água da vila. Um filme que parece simples, mas instiga a reflexões profundas sobre a natureza humana.

Outsider (2016)

Filme

Prime Video e Mercado Play (gratuito)

A história real de Jérôme Kerviel, jovem trader que arrumou emprego no Société Générale, um dos maiores bancos da França. Ele começou a se destacar no escritório pelas apostas radicais e lucrativas. Até que elas deram errado, e foram cavando um buraco bilionário – que ameaçou todo o sistema bancário francês.

Estudos Sociais (2024)

Documentário

Disney+

Cinco episódios mostrando a rotina de adolescentes americanos, tanto na vida real quanto online – eles permitiram que a americana Lauren Greenfield, diretora do documentário, instalasse um software gravador de telas em seus celulares. O resultado captura a realidade, e em alguns momentos o horror, da adolescência moderna.

O Mundo da Espionagem (2023)

Documentário

Netflix

Conta, em oito episódios, as histórias de algumas das maiores ações secretas já realizadas, como a Operação Jawbreaker, em que a CIA enviou agentes para o Afeganistão, e a Operação Pimlico, montada pelo MI6 para resgatar um informante, traidor da KGB, infiltrado na União Soviética.