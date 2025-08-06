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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Disney+ e do MUBI em agosto

Maquinações da CIA, um trader e seu rombo bilionário, horrores da adolescência online - e um filme que só parece simples.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2025, 12h00
Fotografia de divulgação dos filmes O Mal Não Existe (2023) e Outsider (2016), fotografia de divulgação dos documentário Estudos Sociais (2024) e O Mundo da Espionagem (2023).
 (MUBI/Prime Video/Disney+/Netflix/Montagem sobre reprodução)
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O Mal Não Existe (2023)
Filme
MUBI
Takumi mora em uma vila cercada por bosques e montanhas no interior do Japão. É um lugar bonito, tranquilo, idílico. Mas uma empresa de Tóquio quer montar lá um centro de glamping (acampamento de luxo), que irá poluir a água da vila. Um filme que parece simples, mas instiga a reflexões profundas sobre a natureza humana.

Outsider (2016)
Filme
Prime Video e Mercado Play (gratuito)
A história real de Jérôme Kerviel, jovem trader que arrumou emprego no Société Générale, um dos maiores bancos da França. Ele começou a se destacar no escritório pelas apostas radicais e lucrativas. Até que elas deram errado, e foram cavando um buraco bilionário – que ameaçou todo o sistema bancário francês.

Estudos Sociais (2024)
Documentário
Disney+
Cinco episódios mostrando a rotina de adolescentes americanos, tanto na vida real quanto online – eles permitiram que a americana Lauren Greenfield, diretora do documentário, instalasse um software gravador de telas em seus celulares. O resultado captura a realidade, e em alguns momentos o horror, da adolescência moderna.

O Mundo da Espionagem (2023)
Documentário
Netflix
Conta, em oito episódios, as histórias de algumas das maiores ações secretas já realizadas, como a Operação Jawbreaker, em que a CIA enviou agentes para o Afeganistão, e a Operação Pimlico, montada pelo MI6 para resgatar um informante, traidor da KGB, infiltrado na União Soviética.

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Documentário
Filmes
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