Mãe aos 74: pássaro mais velho de que se tem notícia coloca novo ovo

O pássaro selvagem mais velho do mundo é um albatroz-de-laysan, uma ave de grande porte típica do Pacífico Norte. Seu nome é Wisdom, que significa “sabedoria” em inglês. Monitorada desde 1956, estima-se que Wisdom tenha 74 anos atualmente, fazendo dela a ave selvagem mais velha de que se tem conhecimento.

No começo do mês, Wisdom voltou ao Atol de Midway, no Havaí, para onde ela retorna todos os anos para a reprodução. Nos últimos anos, após o desaparecimento de seu parceiro das últimas décadas, Akeakamai, Wisdom não havia botado ovos. Agora, a ave voltou a realizar cortejos com outros machos. E botou um novo ovo depois de quatro anos na seca.

“Embora os albatrozes tenham um parceiro para toda a vida, eles podem encontrar novos parceiros se necessário – por exemplo, se viverem por mais tempo do que o seu primeiro parceiro.”, disse Beth Flint, bióloga do Serviço de Peixes e Vida Selvagem dos EUA, em comunicado de 2021.

Jonathan Plissner, biólogo supervisor de vida selvagem no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Atol de Midway, chamou o novo ovo de Wisdom de “uma alegria especial” e disse que a atividade recente parece indicar que ela ainda tem energia e instintos para criar outro filhote. “Estamos otimistas quanto à eclosão do ovo”, escreveu Plissner, em comunicado.

Wisdom já botou mais de 60 ovos desde que começou a ser monitorada em 1956, e cerca de 30 eclodiram com sucesso. A maioria dos ovos de albatroz eclode em janeiro ou fevereiro, após cerca de 65 dias de incubação. Os filhotes saem do ninho em junho ou julho, depois de serem alimentados com ovos de peixe e lulas regurgitados pelos seus pais durante vários meses.

Segundo Plissner em entrevista à BBC Radio 4, “é muito raro” que uma ave da idade de Wisdom ponha um ovo, já que “a idade média em que as aves podem sobreviver é provavelmente mais próxima de 30 anos”. O segundo albatroz mais velho de que os pesquisadores têm conhecimento no Atol de Midway tem 45 anos de idade.

O pai do futuro filhote foi anilhado para poder ser rastreado, mas não deve ir longe por enquanto. Ele ficou no ninho no Atol de Midway para incubar o ovo, enquanto Wisdom volta para o mar por um tempo. Ela passa a maior parte do tempo voando – desde 1956, ela já percorreu quase 6 milhões de quilômetros.

Cerca de 70% dos albatrozes-de-laysan dependem do Atol de Midway para suas temporadas de reprodução. Isso faz com que a pequena ilha presencie grandes encontros de gerações das famílias todos os anos. Em 2018, biólogos observaram que um filho de Wisdom nascido em 2011 estava criando sua própria família no Atol de Midway a apenas alguns metros de distância do ninho da mãe.

