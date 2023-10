Atualizado em 19 out 2023, 14h52 - Publicado em 19 out 2023, 14h47

Cada um no seu quadrado

A Libras não é uma versão do português – possui estrutura gramatical própria. As frases não seguem a mesma ordem, nem há símbolos equivalentes a todas as palavras. Exemplo: usamos três palavras para escrever “pintar o cabelo”– em Libras, basta um único sinal, próximo à cabeça.

De olho em tudo

Em línguas orais, mudamos o tom de voz quando estamos tristes, com raiva, ao fazer perguntas… Da mesma forma, em Libras, a comunicação leva em conta não só os sinais em si, mas também a posição e direção das mãos (longe ou perto do corpo, para frente ou para trás e por aí vai) e, claro, as expressões faciais.Dê ênfase aos movimentos, eles são sua entonação.

Na palma da mão

O alfabeto manual, que tem um sinal para cada letra do português, é usado para soletrar nomes, lugares e outras coisas que ainda não têm sinais específicos. Há atalhos, como gestos para sílabas, que encurtam o trabalho de soletração. Com o tempo e a convivência, a tendência é que seu nome soletrado seja substituído por um sinal só seu: seu batismo em Libras.

Para aulas…

…procure professores que tenham Libras como primeira língua e turmas pequenas, para que todos possam se ver enquanto sinalizam. Na internet, influenciadores surdos criam conteúdos com legendas. É uma boa forma de praticar e conhecer a comunidade surda. Nós sugerimos o canal Visurdo no YouTube e @isflocos e @leocastilho no Instagram.

Para saber mais:

-Como qualquer língua, a Libras tem regionalismos: sinais diferentes para um mesmo objeto, lugar ou conceito. Até os números variam de estado para estado.

-Há mais de 300 línguas de sinais no mundo. Para facilitar a integração entre cidadãos de países diferentes, há um conjunto de regras denominadas Sinais Internacionais (SI).

-Consulte o dicionário online do INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos). E a USP possui um curso de Libras online – de graça. É só dar play.

-Em geral, você não escolhe como vai se chamar em Libras. Seu sinal surge naturalmente quando outros falantes notam um trejeito ou tique que você tem.

Fontes: Sylvia Lia Grespan Neves, professora de Libras da USP; Thyago De Souza Santos e Amanda Sis, intérpretes de Libras; agradecemos Heloísa Justo.