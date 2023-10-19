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Sociedade

Manual: como começar a aprender Língua Brasileira de Sinais (Libras)?

Existem 10 milhões de surdos no Brasil, e boa parte deles utiliza a Libras. Lei que reconhece a língua como meio legal de comunicação é de 2002.

Por Rafael Battaglia 19 out 2023, 14h47 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
Professor ensinando menina, na pré-escola, o número 11 em língua de sinais.
 (Juan Silva/Getty Images)
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Cada um no seu quadrado

Ilustração de uma menina negra falando
(Paula de Aguiar/Superinteressante)

A Libras não é uma versão do português – possui estrutura gramatical própria. As frases não seguem a mesma ordem, nem há símbolos equivalentes a todas as palavras. Exemplo: usamos três palavras para escrever “pintar o cabelo”– em Libras, basta um único sinal, próximo à cabeça.

De olho em tudo

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Ilustração de uma menina negra falando
(Paula de Aguiar/Superinteressante)

Em línguas orais, mudamos o tom de voz quando estamos tristes, com raiva, ao fazer perguntas… Da mesma forma, em Libras, a comunicação leva em conta não só os sinais em si, mas também a posição e direção das mãos (longe ou perto do corpo, para frente ou para trás e por aí vai) e, claro, as expressões faciais.Dê ênfase aos movimentos, eles são sua entonação.

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Na palma da mão

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Ilustração de uma menina mostrando a diferença entre o numero 2 e a letra V em língua de sinais.
(Paula de Aguiar/Superinteressante)

O alfabeto manual, que tem um sinal para cada letra do português, é usado para soletrar nomes, lugares e outras coisas que ainda não têm sinais específicos. Há atalhos, como gestos para sílabas, que encurtam o trabalho de soletração. Com o tempo e a convivência, a tendência é que seu nome soletrado seja substituído por um sinal só seu: seu batismo em Libras.

Para aulas…

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Ilustração de uma menina negra falando
(Paula de Aguiar/Superinteressante)

…procure professores que tenham Libras como primeira língua e turmas pequenas, para que todos possam se ver enquanto sinalizam. Na internet, influenciadores surdos criam conteúdos com legendas. É uma boa forma de praticar e conhecer a comunidade surda. Nós sugerimos o canal Visurdo no YouTube e @isflocos e @leocastilho no Instagram.

Para saber mais:

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-Como qualquer língua, a Libras tem regionalismos: sinais diferentes para um mesmo objeto, lugar ou conceito. Até os números variam de estado para estado.

-Há mais de 300 línguas de sinais no mundo. Para facilitar a integração entre cidadãos de países diferentes, há um conjunto de regras denominadas Sinais Internacionais (SI).

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 -Consulte o dicionário online do INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos). E a USP possui um curso de Libras online – de graça. É só dar play.

-Em geral, você não escolhe como vai se chamar em Libras. Seu sinal surge naturalmente quando outros falantes notam um trejeito ou tique que você tem.

Fontes: Sylvia Lia Grespan Neves, professora de Libras da USP; Thyago De Souza Santos e Amanda Sis, intérpretes de Libras; agradecemos Heloísa Justo.

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