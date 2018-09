Novo recurso do Google mostra onde você está falhando em ser sustentável

Pense em quantas frutas, verduras e outros alimentos você jogou fora na última semana. Multiplique esse número por 52, o total de semanas que tem em um ano. É muito desperdício. E não só de comida – imagine toda a água que é gasta na produção dessa comida que é jogada fora. No total, daria para encher algumas centenas de banheiras.

São esses números que mostra a ferramenta Your Plan, Your Planet, desenvolvida pelo Google em parceria com o instituto de pesquisa California Academy of Sciences, nos Estados Unidos. A ideia é mostrar o impacto ambiental dos nossos hábitos do dia a dia – e apontar estratégias simples para reduzir o gasto exagerado de água, energia, comida…

Abacate gelado, tomate não

Usando a plataforma, aprendi, por exemplo, em quais partes da geladeira devo colocar os alimentos para eles durarem mais. O abacate que compro na feira nunca mais vai ficar na fruteira até amadurecer; e os tomates não vão mais ocupar espaço na gaveta do refrigerador – eles devem ficar em temperatura ambiente para não perderem a doçura e a textura, sabia?

Adeus à esponja

Em relação ao consumo hídrico, o programa recomenda investir em uma lava-louças, já que a máquina gasta metade da energia e um terço da água do que quando lavamos pratos, copos e talheres manualmente. E quanto ao gasto energético, uma boa prática é tirar seu videogame da tomada depois que terminar de jogar – isso economiza cerca de 96 kWh por ano. Para produzir esse tanto de energia, é liberada na atmosfera uma quantidade de CO 2 equivalente a dirigir um carro por duas horas.

Você imaginava que essas tarefas do dia a dia poderiam ter tamanho impacto no meio ambiente? Vale a pena conferir o site do Your Plan, Your Planet para saber em quais outros pontos você está falhando na missão de tornar o planeta um lugar mais saudável e sustentável.