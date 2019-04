Os 10 cachorros mais fofos do Instagram

Jiffpom (@jiffpom)

Este lulu da Pomerânia é, disparado, o pet mais popular do Instagram, com quase 9 milhões de seguidores. Bem longe do segundo lugar – Doug, o pug, com 3,7 milhões. Os posts de Jiffpom são muito fofos – e justificam a chuva de likes. Ele ficou famoso em 2014, quando entrou para o Guinness. O lulu percorreu 10 metros em 6,56 segundos apoiado só nas patas traseiras e 5 metros em 7,76 segundos sobre as dianteiras. É o cão mais rápido do mundo correndo em duas patas.

–

Estopinha (@estopinharossi)

Mais de 500 mil pessoas acompanham a vida de Estopinha no Instagram. A cadela do apresentador e zooctecnista Alexandre Rossi – conhecido como Dr. Pet – ganhou fama ao interagir e atender ordens de seu dono pelo Skype. Em 2017, lançou uma “autobiografia” escrita em “colaboração” com seu “papis”. Agora, vai virar filme. No longa, previsto para 2019, Estopinha representa ela mesma ao lado do irmão, o cãozinho Barthô, que vira e mexe dá as caras no Insta também.

–

Tuna (@tunameltsmyheart)

Tuna foi encontrada em 2010, numa rodovia de San Diego (EUA). Hoje, a chiweenie (misto de chihuahua com dachshund) tem 2 milhões de fãs no Insta, uma linha de calendários e até uma biografia de 172 páginas. Sua aparência é peculiar. Os dentes à mostra, a mandíbula recuada e o pescoço enrugado lembram o personagem Mr. Burns, de Os Simpsons. A popularidade a transformou numa embaixadora dos cães excluídos.

–

Marnie (@marniethedog)

Marnie é uma shihtzu de 17 anos, adotada aos 11. Seus tutores a exibem para mais de 2 milhões de seguidores, sempre de pescoço virado e linguinha de fora – uma deformação de nascença. Ela já apareceu na piscina, fantasiada de Mamãe Noel, assistindo a um eclipse solar e até posando com celebridades. Mas nem tudo é curtição. O perfil de Marnie apoia causas sociais, especialmente a adoção de cães idosos.

–

Bodhi (@mensweardog)

Quer dicas de moda? Então siga Bodhi, um shiba inu criado por um casal de Nova York. Ele tem 8 anos, quase 400 mil seguidores e muita elegância. Tudo começou quando seus donos o fotografaram com roupas e acessórios de grife. O post fez tanto sucesso que virou uma conta exclusiva. Sempre bem vestido, Bodhi se tornou referência fashion e participa de campanhas para marcas renomadas, como Coach e Ted Baker.

–

Doug (@itsdougthepug)

O pug Doug tem 3,7 milhões de fãs no Insta, mas sua audiência supera os 12 milhões se somarmos as demais redes sociais. Febre na web, “Doug the pug” possui uma marca de roupas com a sua carinha. Ele também foi tema de um livro de colorir e de uma biografia – que entrou para a lista de best-sellers do New York Times. Quando seus donos se casaram, em novembro, Doug levou a aliança da noiva até o altar.

–

Aspen (@aspenthemountainpup)

Um golden retriever que reconhece uma boa aventura. É assim que o casal de fotógrafos Hunter e Sarah Lawrence, do Colorado (EUA), descreve o destemido Aspen. O mascote quase sempre aparece para seus 300 mil seguidores em imagens de tirar o fôlego. São florestas verdejantes, montanhas nevadas, lagos de água azul-turquesa. Apesar da beleza do cenário, Aspen é sempre a estrela das fotos.

–

Bono (@bonosurfdog)

Este labrador chocolate de 8 anos é tetracampeão mundial de surfdog – modalidade em que o dono (o carioca Ivan Moreira) acompanha o animal na prancha. Seu sucesso no esporte e nas redes sociais (quase 100 mil seguidores) tem inspirado vários surfistas caninos e lhe valeu um programa no canal a cabo Off. Na TV, Bono tira onda em praias do Rio, Havaí e até na Pororoca do Rio Amazonas.

–

Marutaro (@marutaro)

Queridão e muito fofo: esse é Marutaro. O shiba inu de 10 anos foi um dos primeiros pets a fazer sucesso na web. Hoje, tem 2,6 milhões de seguidores. Vive em Tóquio com seu dono, Shinjiro Ono – que costuma ser abordado por fãs ávidos por uma selfie quando passeia com o cão. Estrela de comerciais de TV, Marutaro tem uma loja só com produtos seus – incluindo travesseiros e bolsas.

–

Loki (@loki)

Em 2013, Kelly Lund começou a publicar fotos despretensiosas de seu malamute no Instagram. Foi um sucesso. Ela, então, criou uma conta só para Loki. Hoje, o cão-lobo tem 1,9 milhão de seguidores. Como bom influenciador, ele participa de campanhas publicitárias. Já foi modelo para lojas, uma montadora de carros e até para o Google. Loki chega a cobrar US$ 13 mil por um post patrocinado.