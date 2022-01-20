Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Sociedade

Plantar 1 trilhão de árvores resolveria aquecimento global

É o que diz a empresa Terraformation, que criou um plano para fazer isso. Mas seria viável? Veja os detalhes.

Por Luisa Costa 20 jan 2022, 09h10 | Atualizado em 20 jun 2022, 09h40
fotografia
 (LeoFFreitas/Superinteressante)
Continua após publicidade
Plantar 1 trilhão de árvores resolveria aquecimento global Priorizar nos meus resultados Google

Enquanto a humanidade luta para reduzir suas emissões de CO2, há quem proponha atacar o problema pelo outro lado: plantando mais árvores. É a ideia da empresa de reflorestamento Terraformation, que criou um plano para cobrir 3 bilhões de acres (área maior que a dos EUA) com árvores. Segundo ela, isso removeria CO2 da atmosfera em quantidade suficiente para interromper o aquecimento global. Mas seria viável? A Super conversou com Yishan Wong, fundador e CEO da companhia, para entender.

Quem plantaria essas árvores e quanto isso custaria? Nossa missão é capacitar todo mundo a plantar uma árvore. Fazemos parcerias com governos, empresas e indivíduos. Pretendemos estabelecer uma rede global de bancos de sementes, também oferecemos financiamentos e treinamos pessoas de todo o mundo. Os custos de restauração variam, porque dependem de quão degradado está o local, mas a média é de US$ 2.500 por hectare para plantio e manutenção [o custo total, portanto, seria de US$ 3 trilhões].

Qual seria o impacto dessas árvores no CO2 do planeta? Um acre (4 mil m2) de floresta jovem sequestra cerca de 5 toneladas de CO2 a cada ano, durante as primeiras três décadas de crescimento. Então, com 3 bilhões de acres de novas florestas, poderíamos capturar [15] bilhões de toneladas de CO2 por ano. Combinando esse reflorestamento global com uma redução nas emissões de carbono, poderíamos restaurar nossa atmosfera aos níveis pré-industriais. E os benefícios para o clima seriam imediatos, já que uma árvore captura carbono a partir do momento em que começa a crescer.

Seria uma intervenção ecológica sem precedentes. Isso não poderia afetar negativamente os ecossistemas? Não estamos falando sobre monoculturas de árvores. Estamos focados na restauração de florestas biodiversas, com espécies nativas, a partir de parcerias com organizações e comunidades locais que têm profundo conhecimento das terras. Qualquer solução climática precisaria ser implementada em grande escala e teria efeitos imprevistos. Mas a vantagem do reflorestamento é que florestas são mais familiares para nós do que novas soluções tecnológicas [como a geoengenharia, por exemplo]. Assim, estamos mais bem posicionados para antecipar e reagir aos efeitos do reflorestamento maciço.

Siga
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Aquecimento global
CO2
Meio Ambiente
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).