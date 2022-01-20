Plantar 1 trilhão de árvores resolveria aquecimento global

Enquanto a humanidade luta para reduzir suas emissões de CO2, há quem proponha atacar o problema pelo outro lado: plantando mais árvores. É a ideia da empresa de reflorestamento Terraformation, que criou um plano para cobrir 3 bilhões de acres (área maior que a dos EUA) com árvores. Segundo ela, isso removeria CO2 da atmosfera em quantidade suficiente para interromper o aquecimento global. Mas seria viável? A Super conversou com Yishan Wong, fundador e CEO da companhia, para entender.

Quem plantaria essas árvores e quanto isso custaria? Nossa missão é capacitar todo mundo a plantar uma árvore. Fazemos parcerias com governos, empresas e indivíduos. Pretendemos estabelecer uma rede global de bancos de sementes, também oferecemos financiamentos e treinamos pessoas de todo o mundo. Os custos de restauração variam, porque dependem de quão degradado está o local, mas a média é de US$ 2.500 por hectare para plantio e manutenção [o custo total, portanto, seria de US$ 3 trilhões].

Qual seria o impacto dessas árvores no CO2 do planeta? Um acre (4 mil m2) de floresta jovem sequestra cerca de 5 toneladas de CO2 a cada ano, durante as primeiras três décadas de crescimento. Então, com 3 bilhões de acres de novas florestas, poderíamos capturar [15] bilhões de toneladas de CO2 por ano. Combinando esse reflorestamento global com uma redução nas emissões de carbono, poderíamos restaurar nossa atmosfera aos níveis pré-industriais. E os benefícios para o clima seriam imediatos, já que uma árvore captura carbono a partir do momento em que começa a crescer.

Seria uma intervenção ecológica sem precedentes. Isso não poderia afetar negativamente os ecossistemas? Não estamos falando sobre monoculturas de árvores. Estamos focados na restauração de florestas biodiversas, com espécies nativas, a partir de parcerias com organizações e comunidades locais que têm profundo conhecimento das terras. Qualquer solução climática precisaria ser implementada em grande escala e teria efeitos imprevistos. Mas a vantagem do reflorestamento é que florestas são mais familiares para nós do que novas soluções tecnológicas [como a geoengenharia, por exemplo]. Assim, estamos mais bem posicionados para antecipar e reagir aos efeitos do reflorestamento maciço.

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