Por um recorde, americano empurra amendoim montanha acima com o nariz

Bob Salem tinha apenas um amendoim e um sonho: empurrar esse grão até o cume do Pico Pikes, no estado do Colorado (Estados Unidos). Com o nariz.

A tarefa, que pode parecer sem pé nem cabeça, já foi feita por outras pessoas antes – a primeira vez foi em 1929. A ideia de Bob, um americano de 53 anos, era quebrar um recorde: levar o amendoim ao topo da montanha, de 4,3 mil metros de altitude, em menos de oito dias. E ele conseguiu.

Como se empurra um amendoim com o nariz? A não ser que você seja muito narigudo, é preciso a mãozinha de uma engenhoca. Bob Salem construiu uma, com uma colher de sopa na ponta, para usar como se fosse uma máscara – como você vê na imagem acima.

Então, com uma colher e um amendoim na ponta do nariz, Bob foi subindo a montanha.

Aliás, não foi apenas um amendoim: usou quase duas dúzias, porque, volta e meia, o grão caía em uma fenda de rocha e era impossível recuperar.

A jornada, que durou sete dias e terminou na última sexta (15), rolou principalmente à noite, porque Bob precisava evitar o calor e as distrações. É que a tentativa de quebrar o recorde fez parte das celebrações do 150º aniversário de Manitou Springs, cidade vizinha à montanha. Então o americano era constantemente visitado por pessoas que passavam por perto e queriam conferir a façanha de perto.

“Quando eu fazia isso [empurrar o amendoim] à luz do dia, eu tinha de parar a cada 5 ou 10 minutos para tirar algumas fotos e conversar com algumas pessoas. E isso arrastava um pouco a viagem”, ele contou à rádio local KRCC.

Ele também afirmou, ao completar o trajeto de 20 quilômetros, que não se sentia dolorido, mas que certamente teria perdido peso. Pudera: durante os sete dias de subida, ele se alimentou com algumas bananas, bolachas, pedaços de torta e… amendoim.

Todos os suprimentos estavam em uma mochila que o próprio Bob carregou, andando um pouco, abandonando-a e, depois, voltando para levar o amendoim sem o peso nas costas. Mas, pior que o vaivém foi a desidratação que o americano sentiu no trajeto.

Escaladas anteriores

Acredita-se que o artesão Bill Williams tenha sido o primeiro a levar um amendoim ao topo do Pico Pikes – para ganhar uma aposta de US$ 50 em 1929. Já em 1963, Ulysses Baxter completou a tarefa em oito dias, também com uma colher colada no nariz. Este era o recorde vigente até a última sexta.

No fim dessa caminhada, um representante de Manitou Springs deu a Bob uma caixa de joias para guardar seu último amendoim, além de placas comemorativas reconhecendo o feito insólito.

